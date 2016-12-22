Колобков заявил об отсутствии претензий к биатлонистам на ЧМ-2017

Организаторы чемпионата мира по биатлону 2017 года и антидопинговые службы ранее не предъявляли претензий к российским спортсменам. Об этом говорится в комментарии министра спорта России Павла Колобкова, поступившем в РБК.
«Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю», — указал Колобков. Министр добавил, что в настоящий момент Союз биатлонистов России, Минспорт и МИД выясняют обстоятельства дела.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что нескольким российским биатлонистам, врачам и массажистам были предъявлены обвинения в нарушении допинговых правил. В числе обвиняемых — Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых.
Посольство России в Австрии запросило у австрийской полиции информацию об обвинениях.