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Колобков заявил об отсутствии претензий к биатлонистам на ЧМ-2017
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Колобков заявил об отсутствии претензий к биатлонистам на ЧМ-2017
Общество, 11:43
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Колобков заявил об отсутствии претензий к биатлонистам на ЧМ-2017

Организаторы чемпионата мира по биатлону 2017 года и антидопинговые службы ранее не предъявляли претензий к российским спортсменам. Об этом говорится в комментарии министра спорта России Павла Колобкова, поступившем в РБК.

«Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю», — указал Колобков. Министр добавил, что в настоящий момент Союз биатлонистов России, Минспорт и МИД выясняют обстоятельства дела.

Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Общество

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что нескольким российским биатлонистам, врачам и массажистам были предъявлены обвинения в нарушении допинговых правил. В числе обвиняемых — Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Алексей Волков и Ирина Старых.

Посольство России в Австрии запросило у австрийской полиции информацию об обвинениях.

Теги: Минспорт , Биатлон , антидопинг
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