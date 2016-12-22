Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Военный дипломат Словакии, объявленный Москвой персоной нон грата, должен покинуть столицу. Двое суток, отведенных ему МИДом, истекают сегодня

Мария Захарова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российский МИД объявил персоной нон грата словацкого военного дипломата, заявила во время брифинга официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«На днях персоной нон грата в России был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток», — сказала представитель МИДа, добавив, что послу Словакии в Москве уже была вручена соответствующая нота 11 декабря.

Захарова напомнила, что в конце ноября Братислава выслала российского дипломата. «Мы сожалеем об этом недружественном шаге словацкой стороны, который противоречит традициям наших двухсторонних отношений», — отметила она (цитата по «Интерфаксу»).

​Официальный представитель МИД Словакии Борис Гандел отказался комментировать РБК объявление Россией персоной нон-грата словацкого военного дипломата. «Мы не комментировали ситуацию даже с высылкой российского дипломата, не будем комментировать ситуацию и теперь», — сказал он.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил о высылке сотрудника аппарата военного атташе посольства России в Словакии 5 декабря, после чего российский МИД анонсировал ответные меры. «Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — пообещали тогда в министерстве.

Военная разведка Словакии пришла к выводу, что российский дипломат собирал некие секретные данные, касающиеся как Братиславы, так и НАТО, объяснял тогда Пеллегрини, не раскрывая подробностей.

В марте, когда более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов из-за дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, в котором Великобритания обвинила Москву, Словакия от выдворения сотрудников российской дипмиссии воздержалась. «Словакия не будет поддаваться только убеждениям, что за нападением стоит Россия», — говорил тогда Пеллегрини.