Военная операция на Украине⁠,
0

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Севастополе объявили режим воздушной тревоги. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев. Также он прикрепил к сообщению видеозапись с правилами поведения во время воздушной тревоги.

Предыдущий раз воздушную тревогу в городе объявляли 31 октября в 12:24. Развожаев тогда призвал жителей Севастополя спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами. 

В 12:49 губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги.

Ксения Потрошилина
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

