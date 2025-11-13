В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили режим воздушной тревоги. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев. Также он прикрепил к сообщению видеозапись с правилами поведения во время воздушной тревоги.
Предыдущий раз воздушную тревогу в городе объявляли 31 октября в 12:24. Развожаев тогда призвал жителей Севастополя спуститься в укрытие или обезопасить себя дома — закрыть окна, перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также укрыться в комнате с несущими стенами.
В 12:49 губернатор сообщил об отбое воздушной тревоги.
