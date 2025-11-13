UniCredit заявил о галактических усилиях из-за санкций против России

UniCredit старается не нарушить «более 15 тыс. санкций», а также не «совершать ошибки», которые позволят изъять его активы в России, заявил гендиректор. После начала военной операции банк начал рассматривать возможность ухода

Фото: Андрей Любимов / РБК

Итальянский банк UniCredit прилагает «галактические усилия», пытаясь соблюсти международные санкции в отношении своего российского подразделения. Об этом заявил генеральный директор банка Андреа Орчел, передает Reuters.

«Против России действует 15 тыс. санкций <...> и все они разные, поэтому для соблюдения всех требований нужны галактические усилия», — сказал он.

Помимо этого, банк старается действовать осторожно, чтобы не допустить потери российского бизнеса, добавил Орчел. «Потому что в таком случае мы бы на блюдечке преподнесли им [России] €3,8 млрд капитала», — отметил генеральный директор.

В случае изъятия активов в России UniCredit частично компенсирует ущерб, оставив в Италии €1,5 млрд корпоративных депозитов своего российского подразделения, предупредил гендиректор.

В России Uniсredit SpA действует через дочерний ЮниКредит Банк, который входит в список системно значимых банков России. Весной 2022 года Орчел заявил, что банк рассматривает возможность ухода из России. Спустя два года Европейский центральный банк усилил давление на европейские кредитные организации, чьи «дочки» продолжили работать в России, после чего UniCredit обратился с иском против регулятора о нарушении принципа «уважения частной собственности». В конце января 2025 года ЮниКредит Банк остановил исходящие денежные переводы в евро для физических лиц.

В ноябре 2024 года UniCredit после получения одобрения от итальянского регулятора Consob объявил о планах приобрести акции банковской группы BPM на €14 млрд. В том же месяце Reuters и Il Messaggero рассказали о планах итальянского правительства поставить выход UniCredit из России «как можно скорее» условием сделки.

В середине июля Bloomberg со ссылкой на решение суда сообщил, что административный суд региона Лацио поддержал требование правительства к банку об уходе последнего с российского рынка в течение девяти месяцев для одобрения сделки по поглощению Banco BPM.

Однако UniCredit отозвал заявку на покупку своего более мелкого конкурента из-за того, что не получил разрешения правительства. Bloomberg отмечал, что правительство Италии может блокировать или ограничивать такого рода сделки в рамках правила «золотой власти».

UniCredit планирует завершить деятельность в России к середине 2026 года. Банк отчитывался о сокращении портфелей депозитов и выданных кредитов. В мае Reuters сообщил, что три компании из ОАЭ обратились в Минфин Италии с предложением купить российскую «дочку» Unicredit со скидкой 60% от рыночной стоимости.