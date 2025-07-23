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Финансы ,  
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UniCredit отказался от покупки конкурента из-за правила «золотой власти»

UniCredit не смог купить конкурента из-за правила золотой власти у правительства
Итальянский банк хотел поглотить более мелкого конкурента, но правительство страны препятствовало сделке согласно правилу «золотой власти». В итоге UniCredit отказался от своих планов
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

Второй по величине итальянский банк UniCredit отозвал заявку на покупку своего более мелкого конкурента Banco BPM, передает Bloomberg со ссылкой на заявление UniCredit. Если бы сделка состоялась, то она привела бы к появлению в Италии крупнейшего банковского холдинга.

UniCredit не получил разрешения правительства на сделку, поэтому принял решение прекратить работу над ней. Хотя в переговорах был прогресс, добиться одобрения было невозможно даже при продлении срока действия предложения.

«Это упущенная возможность не только для участников BPM, но и для бизнеса, сообществ и экономики Италии в целом», — заявил UniCredit.

Источники Bloomberg говорят, что банк не собирается в будущем выступать с подобным предложением еще раз.

Агентство отмечает, что правительство Италии может блокировать или ограничивать такого рода сделки в рамках правила «золотой власти», если купля-продажа касается стратегических активов. При этом ЕС одобрял сделку и даже раскритиковать применение Римом механизма «золотой власти», так как он «может противоречить» правилам союза о слияниях и «не иметь достаточного обоснования».

Reuters отмечает, что среди условий властей в адрес UniCredit для покупки был уход с российского рынка.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

С предложением о покупке UniCredit выступил в прошлом ноябре. Сумма сделки сейчас составила бы примерно €14,6 млрд при текущей рыночной капитализации Banco BPM на €1 млрд больше, указывает Bloomberg.

Financial Times отмечает, что на фоне затягивания переговоров Banco BPM требовал разъяснений намерений UniCredit. В то же время у итальянского правительства были планы по объединению BPM и Monte dei Paschi di Siena, чтобы создать третью в стране крупную банковскую структуру, способную составить конкуренцию UniCredit и обходящему его Intesa Sanpaolo.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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