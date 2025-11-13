Галерея принцессы Евгении оспорит обвинение в нарушении санкций

Галерея Hauser & Wirth отвергает обвинения и поясняет, что речь идет об одном случае предоставления произведения искусства лицу, связанному с Россией, но не находящемуся под санкциями

Принцесса Евгения Йоркская (Фото: Aaron Chown / Getty Images)

Галерея современного искусства Hauser & Wirth, комментируя публикацию The Times об обвинениях в нарушении санкционного режима, пояснила, что речь идет об одном случае предоставления произведения искусства лицу, связанному с Россией, не находящемуся под санкциями. Об этом РБК заявил представитель Hauser & Wirth. Директором лондонского филиала галереи является принцесса Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II.

«Против нашей галереи в Великобритании выдвинуто обвинение по одному эпизоду передачи произведения искусства связанному с Россией лицу, не включенному в санкционные списки. Мы привержены соблюдению всех наших юридических обязательств, включая санкции. Так как расследование продолжается, мы не имеем возможности предоставить дополнительные комментарии кроме того, что мы убежденно оспариваем это обвинение и намерены доказать свою невиновность», — говорится в заявлении.

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании пришло к выводу, что с апреля по декабрь 2022 года Hauser & Wirth предоставляла предметы роскоши «лицам, связанным с Россией». Речь идет о московском коллекционере Александре Попове, который вместе с супругой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation, уточняет газета. По версии британских властей, он получил от галереи картину американского художника Джорджа Кондо «Побег от человечества».

По информации The Times, нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой передаче картины. Никаких обвинений не выдвинуто и против супруг Поповых.

Hauser & Wirth — галерея современного искусства основанная в Цюрихе в 1992 году. Ее филиалы представлены в Лондоне, Сомерсете, Калифорнии, Монако, Париже и Гонконге. Popov Art Foundation, как пишет The Times, — некоммерческий фонд, коллекция которого включает работы Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Жан-Мишеля Баския и Бэнкси.