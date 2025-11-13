 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

Галерея принцессы Евгении оспорит обвинение в нарушении санкций

Сюжет
Война санкций
Галерея Hauser & Wirth отвергает обвинения и поясняет, что речь идет об одном случае предоставления произведения искусства лицу, связанному с Россией, но не находящемуся под санкциями
Принцесса Евгения Йоркская
Принцесса Евгения Йоркская (Фото: Aaron Chown / Getty Images)

Галерея современного искусства Hauser & Wirth, комментируя публикацию The Times об обвинениях в нарушении санкционного режима, пояснила, что речь идет об одном случае предоставления произведения искусства лицу, связанному с Россией, не находящемуся под санкциями. Об этом РБК заявил представитель Hauser & Wirth. Директором лондонского филиала галереи является принцесса Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II.

«Против нашей галереи в Великобритании выдвинуто обвинение по одному эпизоду передачи произведения искусства связанному с Россией лицу, не включенному в санкционные списки. Мы привержены соблюдению всех наших юридических обязательств, включая санкции. Так как расследование продолжается, мы не имеем возможности предоставить дополнительные комментарии кроме того, что мы убежденно оспариваем это обвинение и намерены доказать свою невиновность», — говорится в заявлении.

Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России
Политика
Принцесса Евгения Йоркская

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании пришло к выводу, что с апреля по декабрь 2022 года Hauser & Wirth предоставляла предметы роскоши «лицам, связанным с Россией». Речь идет о московском коллекционере Александре Попове, который вместе с супругой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation, уточняет газета. По версии британских властей, он получил от галереи картину американского художника Джорджа Кондо «Побег от человечества».

По информации The Times, нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой передаче картины. Никаких обвинений не выдвинуто и против супруг Поповых.

Hauser & Wirth — галерея современного искусства основанная в Цюрихе в 1992 году. Ее филиалы представлены в Лондоне, Сомерсете, Калифорнии, Монако, Париже и Гонконге. Popov Art Foundation, как пишет The Times, — некоммерческий фонд, коллекция которого включает работы Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Жан-Мишеля Баския и Бэнкси.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Елена Чернышова
галерея Великобритания санкции против России произведения искусства

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США
Бизнес
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Белоруссии
Политика
Bloomberg узнал, что Орбан предложит Трампу вместо санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В Москве спрогнозировали небольшое потепление до конца недели Общество, 07:21
Минобрнауки разъяснило ограничения платного приема в вузы Общество, 07:20
ТАСС узнал, что генерал Попов хранил дома раритетный «Маузер» Общество, 07:01
Банки аномально нарастили выдачу кредитов бизнесуПодписка на РБК, 07:00
Трамп призвал избирателей не забывать о шатдауне на следующих выборах Политика, 06:57
Над Ростовской областью перехватили дроны Политика, 06:40
Выброс плазмы с Солнца спровоцировал самые сильные сияния десятилетия Общество, 06:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В США завершился самый долгий в истории шатдаун Политика, 06:30
В Туве завели дело на мужчину, насильно поцеловавшего школьницу на улице Общество, 06:11
Галерея принцессы Евгении оспорит обвинение в нарушении санкций Политика, 06:06
Politico узнало о письмах Эпштейна с предложениями России данных о Трампе Политика, 05:58
В двух регионах объявили ракетную опасность Политика, 05:50
В аэропорту Геленджика приостановили полеты вслед за Краснодаром Политика, 05:32
Сийярто призвал прекратить финансировать Киев после скандала с коррупцией Политика, 05:11