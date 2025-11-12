Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России

По версии британских властей, Hauser&Wirth в период с апреля по декабрь 2022 года поставляла «предметы роскоши лицам, связанным с Россией». The Times пишет, что речь идет о коллекционере из Москвы

Принцесса Евгения Йоркская (Фото: Kate Green / Getty Images)

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue & Customs) обвинило в нарушении санкционного режима галерею современного искусства Hauser & Wirth, директором лондонского филиала которой является принцесса Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II, сообщает The Times.

По результатам расследования ведомство заключило, что в период с апреля по декабрь 2022 года Hauser & Wirth поставляла предметы роскоши «лицам, связанным с Россией». Как пишет The Times, речь идет о московском коллекционере Александре Попове, который вместе с супругой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation. По информации британских властей, он получил от галереи картину американского художника Джорджа Кондо «Побег от человечества».

The Times отмечает, что нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой поставке картины. Супругам Поповым также не предъявлено никаких обвинений. РБК направил запрос в Popov Art Foundation, а также обратился за комментариями к Александру и Евгении Поповым.

В апреле 2022 года Великобритания наряду с другими странами ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию стоимостью свыше £250, включая транспортные средства, произведения искусства, жемчуг, полудрагоценные камни и ювелирные украшения, напоминает The Times.

Hauser & Wirth — галерея современного искусства основанная в Цюрихе в 1992 году. Ее филиалы представлены в Лондоне, Сомерсете, Калифорнии, Монако, Париже и Гонконге. Popov Art Foundation, как пишет The Times, — некоммерческий фонд, коллекция которого включает работы Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Жан-Мишеля Баския и Бэнкси.