 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России

Сюжет
Война санкций
По версии британских властей, Hauser&Wirth в период с апреля по декабрь 2022 года поставляла «предметы роскоши лицам, связанным с Россией». The Times пишет, что речь идет о коллекционере из Москвы
Принцесса Евгения Йоркская
Принцесса Евгения Йоркская (Фото: Kate Green / Getty Images)

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue & Customs) обвинило в нарушении санкционного режима галерею современного искусства Hauser & Wirth, директором лондонского филиала которой является принцесса Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю, среднего сына королевы Елизаветы II, сообщает The Times.

По результатам расследования ведомство заключило, что в период с апреля по декабрь 2022 года Hauser & Wirth поставляла предметы роскоши «лицам, связанным с Россией». Как пишет The Times, речь идет о московском коллекционере Александре Попове, который вместе с супругой Евгенией руководит фондом современного искусства Popov Art Foundation. По информации британских властей, он получил от галереи картину американского художника Джорджа Кондо «Побег от человечества».

The Times отмечает, что нет никаких указаний на причастность принцессы Евгении к предполагаемой поставке картины. Супругам Поповым также не предъявлено никаких обвинений. РБК направил запрос в Popov Art Foundation, а также обратился за комментариями к Александру и Евгении Поповым.

В Британии арестовали поставщика Harrods за ввоз духов в Россию
Бизнес
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В апреле 2022 года Великобритания наряду с другими странами ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию стоимостью свыше £250, включая транспортные средства, произведения искусства, жемчуг, полудрагоценные камни и ювелирные украшения, напоминает The Times.

Hauser & Wirth — галерея современного искусства основанная в Цюрихе в 1992 году. Ее филиалы представлены в Лондоне, Сомерсете, Калифорнии, Монако, Париже и Гонконге. Popov Art Foundation, как пишет The Times, — некоммерческий фонд, коллекция которого включает работы Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Жан-Мишеля Баския и Бэнкси.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Анастасия Серова Анастасия Серова
Великобритания санкции Россия предметы роскоши картина

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Британия запретит морские перевозки российского СПГ
Политика
Власти Британии расследуют закупку авиатехники в России
Политика
В Британии фанату Бонда дали срок за попытку шпионить для «Саши» и «Димы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США Бизнес, 23:51
Кения сообщила о запросах родственников об участии кенийцев в боях с ВСУ Политика, 23:51
Захарова обвинила Киев в срыве договоренности по обмену пленными Политика, 23:41
Аэропорт Тамбова приостановил полеты Политика, 23:13
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Белый дом назвал возможную дату остановки шатдауна Политика, 22:58
Посольство ФРГ ответило на обвинение в незаконной эксгумации в России Политика, 22:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп надушил президента Сирии собственным парфюмом. Видео Политика, 22:36
Учредителя «Медиазоны» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Арт-галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении санкций против России Политика, 22:21
ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции 5 тыс. человек Общество, 22:19
Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине Политика, 22:18
Кремль ответил на сообщения о гражданах ЮАР в зоне конфликта Политика, 22:11