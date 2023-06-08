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Сможет ли Сунак восстановить «особые отношения» Великобритании с США

Британский премьер посетил Вашингтон с официальным визитом
Британский премьер Риши Сунак прилетел в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом. Основная цель визита — выправить пошатнувшиеся после Brexit и смены премьер-министров двусторонние отношения
Риши Сунак беседует с журналистами на борту правительственного самолета, направляющегося в Вашингтон
Риши Сунак беседует с журналистами на борту правительственного самолета, направляющегося в Вашингтон (Фото: Niall Carson / Reuters)

Особые почести для премьера

В четверг, 8 июня, в Белом доме прошли переговоры президента Джо Байдена и премьера Риши Сунака, прибывшего в США накануне. Это первый американский визит Сунака после утверждения в должности в октябре прошлого года. Его встречали с особым гостеприимством — британский премьер остановился в президентском гостевом доме Блэр-хаус. До него такую возможность в последние годы имел лишь Дэвид Кэмерон (возглавлял кабинет с 2010 по 2016 год), встречавшийся с президентом Бараком Обамой. Борис Джонсон не получал такого приглашения, а его преемница Лиз Трасс за три месяца у власти не успела посетить США. Примечательно также, что визит Сунака в Вашингтон назван официальным — до этого такой статус также имел лишь визит Кэмерона.

В среду Сунак, по данным Guardian, встретился с лидером республиканского большинства в палате представителей конгресса США Кевином Маккарти и лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом, а также сенаторами и бизнесменами. По информации Politico, Сунак отказался от встречи с экс-президентом Дональдом Трампом, который считается наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Журналистам Сунак объяснил такое решение плотным графиком. «Я встречаюсь с ключевыми лидерами конгресса с обеих сторон и, очевидно, с президентом. Это ключевые обязательства, которые у меня есть», — сказал он. При этом Джонсон, который находился в США неделей ранее, с Трампом встретился.

Также в первый день визита Сунак посетил Арлингтонское национальное кладбище и бейсбольный матч между Washington Nationals и Arizona Diamondbacks. Британские СМИ сообщали, что премьеру дадут сделать первую подачу, но Сунак заявил, что это не входило в его планы, добавив, что предпочитает крикет бейсболу.

Перспективы «особых отношений»

В четверг в начале переговоров в Овальном кабинете Байден заявил, что «особые отношения» двух стран находятся «в хорошей форме». Сунак указал на то, что эти отношения останутся прочными. Британский премьер отдельно поблагодарил Байдена за возможность остановиться в президентской гостевой резиденции. По данным британских журналистов, Сунак собирался подарить Байдену именную куртку Barbour с надписью «Мистер президент» и копию книги о дисциплине в торговом флоте, написанной ирландским прапрадедом Байдена Кристофером Байденом в середине XIX века.

Вашингтон и Лондон на протяжении десятилетий подчеркивают особый статус их отношений. Однако, как пишет Sky News, в последнее время уровень взаимодействия существенно снизился. Причин две, первая — выход Великобритании из Евросоюза: если до него именно Лондон был связующим звеном между Америкой и Европой, то теперь США выстроили собственные связи с ЕС, а основным союзником американского лидера на европейском континенте можно назвать председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Вторая причина — хаотичные перестановки в британском кабинете после ухода Джонсона в отставку в июле прошлого года.

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Очевидными свидетельствами того, что Великобритания потеряла статус ведущего европейского партнера США, называют отказ Байдена присутствовать на коронации Карла III и неформальный стиль переговоров Байдена и Сунака в ходе весеннего визита американского лидера в Белфаст, где юнионисты обвинили президента США в антибританских взглядах. Поэтому задачей нынешней поездки Сунака должно было быть восстановление пошатнувшихся двусторонних связей.

Свободная торговля вне повестки

Brexit, как отмечают в исследовательском офисе конгресса, позволил Великобритании восстановить контроль над своей торговой политикой и открыл возможность для американо-британского соглашения о свободной торговле. В 2018 году администрация Трампа официально уведомила конгресс о намерении провести переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Великобританией, в 2020 году были проведены пять раундов консультаций, но окончательного соглашения достичь не удалось. Но после ухода Трампа администрация Байдена не возобновляла и не инициировала новые контакты на этом направлении. Однако в 2021 году две страны подписали «Новую Атлантическую хартию» с упором на «открытую и справедливую торговлю».

Сунак в ходе визита подтвердил, что вопрос о ЗСТ не стоит на повестке дня, но он намерен обсудить отдельные аспекты экономического взаимодействия.

США и Великобритания являются ключевыми торговыми партнерами, но каждая страна торгует с ЕС больше, чем друг с другом. В 2022 году Великобритания была седьмым по величине партнером США по торговле товарами (без услуг), объем составил $141,3 млрд.

Кооперация в сфере безопасности и искусственного интеллекта

Перед визитом в Вашингтон Сунак напомнил, что Великобритания и США «всегда работали вместе, чтобы защитить наш народ и поддержать наш образ жизни». «По мере того как вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, меняются, нам необходимо создать альянс, который также защитит нашу экономику. Точно так же, как оперативная совместимость между нашими вооруженными силами дала нам преимущество на поле боя над нашими противниками, более высокая экономическая совместимость даст нам решающее преимущество в предстоящие десятилетия», — приводит слова Сунака Associated Press. По данным издания, с Байденом он планировал обговорить вопрос защиты цепочек поставок от враждебно настроенных стран и не допустить захвата Китаем рынка полупроводников.

Также Сунак рассчитывает на поддержку Байдена в своем стремлении сделать Великобританию центром развития новых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта. Накануне переговоров Лондон анонсировал проведение осенью 2023 года первого глобального саммита по искусственному интеллекту. Сунак заявил, что считает, что только Великобритания, помимо США, может стать центром обсуждения вопросов безопасности ИИ.

Ожидалось также, что два лидера обсудят вопрос передачи Украине истребителей F-16. Лондон был одним из главных инициаторов создания «коалиции самолетов», но сам не располагает американскими F-16, а собственные истребители Typhoon поставлять не намерен. При этом Лондон готов обучать украинских пилотов летать на истребителях западного образца. За несколько дней до Сунака в Вашингтоне с визитом побывала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, правительство которой ранее заявляло о возможности поставки Киеву F-16.

Британский кандидат

Союзникам по НАТО в ближайшее время предстоит согласовать кандидатуру нового генсека альянса, который сменит на посту норвежца Йенса Столтенберга.

Одним из кандидатов СМИ называют датского премьера Метте Фредериксен. Риши Сунак в день ее визита в Вашингтон поддержал амбиции министра обороны Великобритании Бена Уоллеса получить это пост. Сунак напомнил, что глава Минобороны Великобритании «пользуется большим уважением среди своих коллег в мире, в том числе с учетом роли, которую он играет на Украине». В случае успеха Уоллес станет первым британским генсеком НАТО за последние два десятилетия.

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Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Риши Сунак Джо Байден Великобритания Военная операция на Украине НАТО
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