Спецслужбы Греции прослушивали близких соратников премьера Мицотакиса

Среди лиц, прослушиваемых греческими спецслужбами, не только оппоненты действующего премьера, но и его сторонники. Газета Documento обещала обнародовать полный список 13 ноября

Спецслужбы Греции занимались прослушкой не только оппонентов премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, но также и его сторонников. Об этом сообщает газета Documento.

Ранее газета писала, что Мицотакис, вскоре после вступления в должность, поручил спецслужбам страны прослушивать потенциальных политических оппонентов. По информации издания в «списке Мицотакиса» значатся 33 фамилии. Среди них — бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас.

12 ноября стало известно, что подслушивать было поручено и сторонников Мицотакиса. Среди них члены кабинета министров страны, а также президент Греции Катерина Сакелларопулу. Также источники газеты пишут, что в списке прослушиваемых находится и жена премьер-министра Марева Мицотакис.

Издание обещало опубликовать полный список лиц, прослушиваемых спецслужбами по поручению премьера, в воскресенье, 13 ноября.

Мицотакис возглавляет партию «Новая демократия». Он был членом греческого парламента с 2004 года. В 2019 году, после победы его партии на выборах, Мицотакис стал премьер-министром Греции.

Впервые скандал с прослушкой разгорелся в июле 2022 года. Тогда лидер оппозиционной партии Греции PASOK Никос Андрулакис сообщил, что его телефон пытались прослушать при помощи специальной программы «Предатор». Парламент страны вызвал на допрос главу спецслужбы страны, который признал наличие слежки. После этого глава спецслужбы подал в отставку.