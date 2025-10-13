 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

JP Morgan решил вложить $1,5 трлн в «безопасность и устойчивость» США

FT: JP Morgan решил вложить $1,5 трлн в «безопасность и устойчивость» США
JPMorgan запустил 10‑летнюю программу на $1,5 трлн для инвестиций в критически важные отрасли, усиливающие безопасность и устойчивость США. Банк направит $10 млрд собственных средств в компании, в том числе из сферы обороны
Штаб-квартира JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США (Фото: Jean Suplicy / Shutterstock)

Банк JPMorgan Chase объявил о масштабной 10‑летней программе инвестиций и финансирования в объеме до $1,5 трлн, направленной на развитие отраслей, критически важных для национальной безопасности и устойчивости США, пишет Financial Times (FT).

Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что Соединенные Штаты «стали слишком зависимыми от ненадежных источников критически важных минералов, продукции и производственных мощностей». По его словам, цель инициативы — добиться того, чтобы Америка была очень сильной, что необходимо для обеспечения «глобальной безопасности».

Банк намерен вложить до $10 млрд собственных средств в компании, работающие в четырех стратегических направлениях: цепочки поставок и передовое производство, оборонная и аэрокосмическая промышленность, энергетическая независимость и устойчивость, а также передовые и стратегические технологии.

Инвестиции будут представлять собой прямые вложения в акционерный и венчурный капитал. Даймон подчеркнул, что программа носит полностью коммерческий характер и не является благотворительной.

Глава JPMorgan заявил о проигрыше ЕС по конкурентоспособности США и Китаю
Экономика

Помимо собственных инвестиций, JPMorgan планирует мобилизовать до $1 трлн для поддержки клиентов в приоритетных секторах в течение ближайшего десятилетия и нарастить этот показатель еще на 50%. Для реализации целей банк создаст внешнюю консультативную группу и расширит команду инвестиционных банкиров.

Хотя в заявлении не упоминался Белый дом, инициатива JPMorgan во многом созвучна политике Дональда Трампа, направленной на укрепление внутренней промышленности и снижение зависимости от Китая в сфере критически важных ресурсов, пишет FT.

В апреле Трамп обратился к инвесторам, «вкладывающим «огромные суммы», пообещав, что сейчас «отличное время, чтобы стать богатыми — богаче, чем когда-либо».

Весной Даймон предупредил о рисках экономического спада из-за тарифной политики президента США. По его словам, кредитование в настоящее время представляет «большой риск», поскольку кредитные спреды (разница между процентной ставкой, которую банк взимает с заемщика, и той ставкой, по которой он привлекает средства) не учитывают последствия потенциального экономического спада.

Во время своего первого президентского срока Трамп назвал главу JP Morgan «неврастеником». Даймон заявлял, что мог бы победить республиканца на президентских выборах,и добавил, что он умнее Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
JP Morgan США иностранные банки Инвестиции Джейми Даймон
Материалы по теме
Глава JPMorgan заявил о проигрыше ЕС по конкурентоспособности США и Китаю
Экономика
Глава JPMorgan предупредил о «разломе на рынке облигаций» из-за долга США
Финансы
Глава JPMorgan предостерег от «самоуспокоенности» на фоне пошлин Трампа
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
В США представили мобильную пусковую установку для Tomahawk Политика, 00:25
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 Технологии и медиа, 00:17
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Авиакомпании обяжут отчитываться о выбросах CO2 на международных рейсах Бизнес, 00:02
Овечкин не может забить на старте НХЛ. Что происходит с лучшим снайпером Спорт, 00:02
«Рождение и смерть фирм»: за что дали Нобелевскую премию по экономикеПодписка на РБК, 00:01
Как может выглядеть вторая платежная система в РоссииПодписка на РБК, 00:01
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Гарик Харламов открыл агентство маркетинговых и ивент-услуг Технологии и медиа, 00:01
Германия попросила Трампа после его успеха в Газе помочь с Украиной Политика, 13 окт, 23:47
Судью КХЛ пожизненно дисквалифицировали из-за победного гола СКА Спорт, 13 окт, 23:36
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 13 окт, 23:24
JP Morgan решил вложить $1,5 трлн в «безопасность и устойчивость» США Политика, 13 окт, 23:18
Билл Клинтон призвал отдать должное Трампу за мир на Ближнем Востоке Политика, 13 окт, 23:15
США направили Зеленскому официальное приглашение в Вашингтон Политика, 13 окт, 23:05