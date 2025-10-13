JP Morgan решил вложить $1,5 трлн в «безопасность и устойчивость» США

JPMorgan запустил 10‑летнюю программу на $1,5 трлн для инвестиций в критически важные отрасли, усиливающие безопасность и устойчивость США. Банк направит $10 млрд собственных средств в компании, в том числе из сферы обороны

Штаб-квартира JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США (Фото: Jean Suplicy / Shutterstock)

Банк JPMorgan Chase объявил о масштабной 10‑летней программе инвестиций и финансирования в объеме до $1,5 трлн, направленной на развитие отраслей, критически важных для национальной безопасности и устойчивости США, пишет Financial Times (FT).

Глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что Соединенные Штаты «стали слишком зависимыми от ненадежных источников критически важных минералов, продукции и производственных мощностей». По его словам, цель инициативы — добиться того, чтобы Америка была очень сильной, что необходимо для обеспечения «глобальной безопасности».

Банк намерен вложить до $10 млрд собственных средств в компании, работающие в четырех стратегических направлениях: цепочки поставок и передовое производство, оборонная и аэрокосмическая промышленность, энергетическая независимость и устойчивость, а также передовые и стратегические технологии.

Инвестиции будут представлять собой прямые вложения в акционерный и венчурный капитал. Даймон подчеркнул, что программа носит полностью коммерческий характер и не является благотворительной.

Помимо собственных инвестиций, JPMorgan планирует мобилизовать до $1 трлн для поддержки клиентов в приоритетных секторах в течение ближайшего десятилетия и нарастить этот показатель еще на 50%. Для реализации целей банк создаст внешнюю консультативную группу и расширит команду инвестиционных банкиров.

Хотя в заявлении не упоминался Белый дом, инициатива JPMorgan во многом созвучна политике Дональда Трампа, направленной на укрепление внутренней промышленности и снижение зависимости от Китая в сфере критически важных ресурсов, пишет FT.

В апреле Трамп обратился к инвесторам, «вкладывающим «огромные суммы», пообещав, что сейчас «отличное время, чтобы стать богатыми — богаче, чем когда-либо».

Весной Даймон предупредил о рисках экономического спада из-за тарифной политики президента США. По его словам, кредитование в настоящее время представляет «большой риск», поскольку кредитные спреды (разница между процентной ставкой, которую банк взимает с заемщика, и той ставкой, по которой он привлекает средства) не учитывают последствия потенциального экономического спада.

Во время своего первого президентского срока Трамп назвал главу JP Morgan «неврастеником». Даймон заявлял, что мог бы победить республиканца на президентских выборах,и добавил, что он умнее Трампа.