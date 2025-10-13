Зеленский: на Украине появятся вертолетные группы для защиты от дронов

На Украине появятся вертолетные группы для защиты от дронов

Зеленский заявил о создании специальных вертолетных групп для защиты от беспилотников. Ранее об использовании Ми-8 для этих целей писали украинские СМИ

Фото: Alex Babenko / Getty Images

На Украине планируют создать особые вертолетные группы для защиты от беспилотников, написал президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале по итогам заседания ставки.

По словам украинского лидера, расширение возможностей армейской авиации станет частью мер по усилению противовоздушной обороны и обеспечению безопасности прифронтовых регионов.

«Будут сформированы дополнительные вертолетные группы. Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине и больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями — производителями дронов-перехватчиков — нужны максимальные объемы производства», — написал Зеленский.

На заседании ставки он также обсудил вопросы восстановления энергетики после ударов и подготовку к поставкам новых систем ПВО.

В августе агентство «Украинские национальные новости» (УНН) писало, что для борьбы с беспилотниками Украина задействует вертолеты Ми-8. Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в сентябре рассказал, что украинская армия увеличивает количество боевых вертолетов для борьбы с дронами, по его утверждению, сейчас на них приходится до 40% сбитых беспилотников. Система перехвата дронов с помощью беспилотников-перехватчиков также находится «в разгаре» своего создания, они показывают эффективность более 70%, передавало слова Сырского издание «Страна».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.