Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп прибыл в Египет на мирный саммит по Газе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Трамп прибыл в Египет на мирный саммит по Газе
Video

Президент США Дональд Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа. Трансляцию ведет канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В воздушном пространстве Египта борт Трампа сопровождали истребители F-16 национальных ВВС республики.

«День глубокой радости»: как в Израиль вернулись заложники. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В воздушном пространстве Египта борт Трампа сопровождали истребители F-16 национальных ВВС республики.

Трамп прилетел после визита в Израиль по случаю освобождения заложников, которых палестинское движение ХАМАС удерживало в секторе Газа больше двух лет. Договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута в рамках предложенного Трампом плана.

Материал дополняется 

