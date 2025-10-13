Трамп прибыл в Египет на мирный саммит по Газе
Президент США Дональд Трамп прибыл в Шарм-эш-Шейх, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа. Трансляцию ведет канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
В воздушном пространстве Египта борт Трампа сопровождали истребители F-16 национальных ВВС республики.
В воздушном пространстве Египта борт Трампа сопровождали истребители F-16 национальных ВВС республики.
Трамп прилетел после визита в Израиль по случаю освобождения заложников, которых палестинское движение ХАМАС удерживало в секторе Газа больше двух лет. Договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута в рамках предложенного Трампом плана.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?