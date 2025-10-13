 Перейти к основному контенту
Политика
СПЧ призвал запретить номера без российского триколора

Глава СПЧ обратился в МВД с просьбой обратить внимание на автомобили с номерами без российского триколора. Это не первое предложение обязать водителей в России ездить с флагом на номерах
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Совет по правам человека (СПЧ) обратился в МВД с просьбой обратить внимание на автомобили с номерными знаками без изображения российского триколора, сообщила пресс-служба СПЧ.

Глава совета Валерий Фадеев направил соответствующее письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, указывая на растущую практику сознательной установки таких номеров на новые автомобили.

«Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае — это повод обратить на таких граждан внимание», — заявил Фадеев.

При этом сегодня действуют два стандарта: по ГОСТу 2018 года флаг должен присутствовать, по ГОСТу 1993 года — нет. Но 30 лет назад номера без флага выдавали сотрудникам полиции и спецслужб, сейчас надобности в таком стандарте нет, считает глава СПЧ.

В МВД предупредили о мошенничестве с кражей номеров
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Фадеев предложил установить единый стандарт для государственного регистрационного знака транспортного средства (ГРЗ) и дать водителям год, чтобы привести номера в соответствие с новыми правилами. Речь не идет о запрете ГРЗ квадратной формы, которыми пользуются владельцы японских и американских автомобилей, уточнили в СПЧ.

Номера с флагом выдают в ГИБДД при регистрации или перерегистрации автомобиля, но заказать их изготовление можно и в частных компаниях. В этом случае владелец автомобиля может выбрать номер с флагом или без, последний обходится дороже на 300–500 руб.

В апреле 2024-го с предложением сделать изображение флагов на автомобильных регистрационных номерах обязательным выступил на тот момент глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник в том же году предложил рассмотреть возможность наказания за отсутствующее изображение госфлага на автономерах. В интервью RT он отметил, что эта практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике.

«Коммерсант» также писал, что научный центр безопасности дорожного движения МВД подготовил поправку к ГОСТу «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», в соответствии с которым изображение российского флага на номерных знаках автомобилей станет обязательным. Исключение предусмотрено только для номеров машин членов дипломатического корпуса, для них значок будет факультативным.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева
триколор МВД СПЧ Владимир Колокольцев
