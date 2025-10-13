 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ рассказала, как Трамп превратил в ад жизни 37 помилованных Байденом

WSJ: Трамп превратил в ад жизни 37 помилованных Байденом

Президент США Дональд Трамп, придя к власти, отменил послабления, которые предоставил его уходящий предшественник Джо Байден 37 осужденным. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Байден, покидая свой пост, распорядился заменить смертные приговоры 37 осужденным по тяжким статьям, в том числе за убийство, на пожизненное заключение. Трамп, комментируя это, пожелал "самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них" "катиться в ад».

Уже через несколько часов после возвращения в Овальный кабинет Трамп приказал превратить пожизненное заключение этих людей, "по сути, в ад", пишет WSJ.

NBC сообщил о миллионном бизнесе по получению помилований от Трампа
Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Так, в соответствии с указаниями республиканца, был отменен перевод большинства заключенных в основные американские тюрьмы. Вместо этого Эмиль Бове, исполнявший тогда обязанности заместителя генерального прокурора, распорядился перевести их всех, за исключением немногих, нуждающихся в специализированном лечении, в тюрьму США во Флоренсе, штат Колорадо, — самое строгое исправительное учреждение в федеральной системе.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Джо Байден Дональд Трамп помилование
Джо Байден фото
Джо Байден
политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
