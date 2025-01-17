Байден заявил о помиловании наибольшего числа заключенных в истории США
Уходящий президент США Джо Байден смягчил приговоры примерно 2,5 тыс. заключенных, которые были осуждены за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Белого дома.
«Вместе с этим решением я помиловал и смягчил приговоры большему числу людей, чем любой другой президент в истории США», — отметил демократ.
Байден добавил, что эти заключенные отбывают более долгие наказания по сравнению с теми, к которым их приговорили бы в соответствии с действующими законодательством, политикой и практикой.
В середине декабря 2024 года Байден помиловал 39 человек, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил приговоры еще почти 1,5 тыс. заключенных. Тогда в Белом доме отметили, что это стало крупнейшим единовременным помилованием в современной истории.
В том же месяце Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Тогда демократ заявил, что преследование его сына было связано именно с их родственными связями и давлением политических оппонентов главы государства.
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