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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пожелал помилованным «сонным» Байденом заключенным «катиться в ад»

Трамп пожелал помилованным Байденом 37 заключенным катиться в ад
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Cheney Orr / Reuters)

Приговоренные к смертной казни заключенные, которых помиловал действующий президент США Джо Байден, должны «катиться в ад». Об этом заявил избранный президент страны Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«А тем 37 самым жестоким преступникам, убивавшим, насиловавшим и грабившим почти как никто другой до них, но получившим, как ни удивительно, помилование от сонного Джо Байдена, я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу [им]: катитесь в ад!» — написал он.

Стало известно, кого не помиловал Байден из приговоренных к казни
Общество
Фото:Mike Simons / Getty Images

Белый дом сообщил 23 декабря, что Байден смягчил приговоры для 37 из 40 заключенных, приговоренных на федеральном уровне к смертной казни. Всем помилованным смертную казнь заменили пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.

Байден в своем заявлении подчеркнул, что «осуждает этих убийц, скорбит о жертвах их подлых действий» и сочувствует семьям убитых.

«Но, руководствуясь своей совестью и своим опытом, <...> я более чем когда-либо убежден в том, что мы должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне», — пояснил он.

Байден выступает за отмену смертной казни на федеральном уровне и в начале своего президентского срока ввел мораторий на нее. Однако эта позиция не включает приговоры за терроризм и массовые убийства на почве ненависти, потому сегодняшнее смягчение приговора не применяется к подобным случаям.

Трамп, в свою очередь, является сторонником смертной казни. После решения Байдена он пообещал поручить Минюсту США добиваться смертных приговоров, «чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров». Он высказал мнение, что решение Байдена не имеет смысла и еще больше расстраивает родственников жертв.

Инаугурация Трампа на пост президента США состоится 20 января.

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Дональд Трамп Джо Байден помилование
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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