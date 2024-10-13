В Израиле около 70 человек пострадали при ударе беспилотника «Хезболлы»

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Беспилотник ливанской группировки «Хезболла» нанес удар по району Биньямина в Израиле, пострадали 67 человек, передает The Times of Israel.

Channel 12 привел данные от Magen David Adom — национальной израильской службы неотложной помощи по состоянию пострадавших: четыре человека находятся в критическом состоянии, пять — в тяжелом, 14 — средней степени тяжести. У остальных легкие ранения, сообщили медики.

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Телеканал передает, что в воздушное пространство Израиля вошли два дрона, один был перехвачен без причинения ущерба, второй на малой высоте прошел до Биньямины и взорвался. Очевидцы рассказали, что беспилотник почти «цеплял крыши домов». На нем не было большого количества взрывчатки, но он атаковал толпу, поэтому пострадавших много. Системы предупреждения не сработали, военные будут выяснять причину этого.

Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате еще одного беспилотника из Ливана над морем на севере страны.

В конце сентября — начале октября Израиль начал военную операцию в Ливане с вводом на юг стран войск. ЦАХАЛ нанесла несколько авиаударов по Ливану, в результате одного из них погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. По данным Минздрава Ливана, с момента усиления атак Израиля в сентябре погибли более 1,6 тыс. человек.

В Минобороны Израиля заявили, что сейчас у «Хезболлы» осталось менее трети боевого арсенала, которым она располагала до начала боевых действий.

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