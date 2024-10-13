Bloomberg сообщил о недовольстве Зеленского упоминаниями Волыни

Президент недоволен тем, что Варшава связывает вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии с переговорами о членстве Украины в ЕС, сообщает Bloomberg

Владимир Зеленский на встрече с Радославом Сикорским и Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве, 13 сентября 2024 г. (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен встречей с главой МИД Польши Радославом Сикорским в Киеве в сентябре, который поднял вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии (массового убийства польского населения Волыни украинскими националистами в годы Второй мировой войны) и связал это с переговорами о членстве Украины в ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников этой встречи.

После того как Дональд Туск снова возглавил правительство Польши в декабре прошлого года, он пообещал улучшить отношения с Украиной, испортившиеся при предыдущем кабинете министров, указывает агентство. Предыдущий премьер-министр Матеуш Моравецкий вводил запрет на импорт украинского зерна на фоне протестов польских фермеров. В Киеве также рассчитывали, что Туск, бывший председатель Европейского совета, станет союзником на пути вступления страны в Евросоюз. Хотя в декабре он и обещал усилить поддержку Киева, премьер заверил, что будет проявлять «сердечную и дружескую настойчивость» в вопросах, которые могут поставить под угрозу национальные интересы республики, отмечает Bloomberg.

Вице-премьер, глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, пока не будет решен вопрос с жертвами Волынских событий. Туск говорил то же. «Если мы хотим построить хорошее будущее, необходимо углубиться в эту историю», — отмечал премьер в августе. «Пока не будет уважения с украинской стороны, Украина точно не станет частью европейской семьи», — подчеркивал он.

Внимание Сикорского к Волынской трагедии на встрече с Зеленским, на которой также присутствовал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, показало, что любое намерение оставить этот вопрос на усмотрение историков «обречено на провал», отмечает Bloomberg.

Издание Onet писало, что атмосфера на встрече украинского лидера и польского министра «была накалена». Зеленский обвинил Варшаву в отсутствии поддержки в переговорах о вступлении Украины в ЕС и потребовал поставлять больше вооружений. Он также заявил, что польской стороне не следует сейчас поднимать вопрос о Волынских событиях. По словам источников издания, польскую сторону «удивил стиль общения» украинского президента. «Волынский вопрос сейчас является для нас главным и, по сути, единственным требованием», — рассказал высокопоставленный польский дипломат.

В 2025 году председательство в Евросоюзе перейдет Польше. Таким образом, она будет играть ключевую роль в переговорах о членстве Украины, отмечает Onet.

«Сикорский пытался убедить Зеленского урегулировать исторические вопросы с Польшей сейчас, потому что он заплатит за это меньшую цену, чем во время переговоров о вступлении. До Зеленского это не дошло», — рассказал источник.

В августе занимавшего тогда пост главы украинского МИДа Дмитрия Кулебу во время панельной дискуссии Campus Polska Przyszłości в Ольштыне спросили о том, когда Украина отменит запрет на эксгумацию жертв Волынской трагедии 1943-1945 годов. В 2017 году Украинский институт национальной памяти запретил поиск и эксгумацию останков польских жертв на территории страны. «Знаете ли вы об операции «Висла» (насильственном выселении этнических украинцев в 1947 году. — РБК)», — ответил экс-министр на вопрос. «Мы можем уйти глубоко в историю и начать вспоминать все плохое, что поляки сделали украинцам, а украинцы — полякам. Давайте оставим эти вопросы историкам», — предложил Кулеба, его слова приводит «Европейская правда».