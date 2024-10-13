Минобороны: 13 дронов сбили над Белгородской, Курской и Брянской областями

Минобороны отчиталось об уничтожении 13 дронов над тремя регионами

Над Белгородской и Курской областями уничтожены по шесть беспилотников, еще один — над Брянской, заявило ведомство

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников, заявило Минобороны.

Над Белгородской и Курской областями уничтожены по шесть дронов, еще один — над Брянской областью.

Утром брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об отражении атаки беспилотника на регион. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Курский губернатор Алексей Смирнов в 00:05 предупреждал в телеграм-канале об угрозе атаки дронов. В 07:05 он сообщил об отбое тревоги.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью об атаках не писал.