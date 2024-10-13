Минобороны отчиталось об уничтожении 13 дронов над тремя регионами
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских беспилотников, заявило Минобороны.
Над Белгородской и Курской областями уничтожены по шесть дронов, еще один — над Брянской областью.
Утром брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об отражении атаки беспилотника на регион. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Курский губернатор Алексей Смирнов в 00:05 предупреждал в телеграм-канале об угрозе атаки дронов. В 07:05 он сообщил об отбое тревоги.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков ночью об атаках не писал.
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