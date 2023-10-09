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Арбенина опубликовала песню про «бар-мицву в последнюю ночь до войны»

Диана Арбенина записала песню про «бар-мицву в последнюю ночь до войны»

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в своем телеграм-канале песню «Бар-мицва». Она подписала ее датами 7-8 октября и тегами Израиль и апокалипсис сегодня.

Бар-мицва — термин, применяющийся в иудаизме для описания достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия (13 лет и 1 день для мальчиков и 12 лет и 1 день для девочек).

«Постарайся оставить им память о том,
Где хранятся их детские светлые сны.
Все наследство детей — золотое кольцо.
И бар-мицва в последнюю ночь до войны», — говорится в тексте песни.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Израиль в ответ объявил войну движению. Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.

В апреле 2022 года Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» в разных городах России начали отменять.

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Теги
Диана Арбенина Израиль Палестина палестино-израильский конфликт
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