Арбенина опубликовала песню про «бар-мицву в последнюю ночь до войны»
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в своем телеграм-канале песню «Бар-мицва». Она подписала ее датами 7-8 октября и тегами Израиль и апокалипсис сегодня.
Бар-мицва — термин, применяющийся в иудаизме для описания достижения еврейским мальчиком или девочкой религиозного совершеннолетия (13 лет и 1 день для мальчиков и 12 лет и 1 день для девочек).
«Постарайся оставить им память о том,
Где хранятся их детские светлые сны.
Все наследство детей — золотое кольцо.
И бар-мицва в последнюю ночь до войны», — говорится в тексте песни.
Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Израиль в ответ объявил войну движению. Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.
В апреле 2022 года Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» в разных городах России начали отменять.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%