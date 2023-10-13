В Турции показали способный взлетать с авианосца дрон Bayraktar TB3

Беспилотники Bayraktar TB3 будут размещены на флагмане ВМС Турции — десантном корабле Anadolu. Аппарат имеет складные крылья и, по словам разработчиков, способен поднимать до 280 кг полезной нагрузки

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Турецкая компания Baykar завершила первые летные испытания беспилотника Bayraktar TB3 на высокой скорости, говорится в сообщении компании на странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Bayraktar TB3 имеет складные крылья, их размах составляет 14 м. Длина аппарата — 8,35 м, высота — 2,6 м. Дрон способен нести 240 кг полезной нагрузки и находиться в воздухе более 24 часов.

Беспилотник планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Председатель совета директоров компании Сельчук Байрактар заявил, что дрон способен взлетать и приземляться на кораблях с короткой взлетной полосой, в том числе на флагман ВМС Турции — авианесущий десантный корабль TCG Anadolu.

Корабль длиной 231 м и шириной в 32 м ввели в строй в апреле 2023 года. Он рассчитан на перевозку 94 единиц техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и шести БТР. На палубе могут размещаться 10 вертолетов и 11 ударных беспилотников, ангар рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов, передавало агентство Anadolu.

Ранее планировалось, что ключевым составляющим авиакрыла TCG Anadolu станет палубный истребитель F-35 американской компании Lockheed Martin. Турция участвовала в программе создания F-35. Первый самолет ей передали в июне 2018 года, а всего Анкара должна была получить 100 истребителей. Однако в июле 2019 года ее исключили из этой программы после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган одобрил покупку российской системы ПВО С-400. В качестве компенсации за инвестиции ($1,4 млрд) Вашингтон предложил Анкаре получить F-16, процедура закупки началась осенью 2021 года.