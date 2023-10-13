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Конфликты между Израилем и Палестиной продолжаются из-за нежелания Тель-Авива признавать права палестинцев на существование в рамках отдельного государства, заявил в интервью телеканалу РБК посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. О том, как урегулировать конфликт, есть ли противоречия между палестинскими властями и ХАМАС и кто управляет сектором Газа, — в полном видео интервью посла телеканалу РБК.

Интервью РБК посла Израиля Александра Бен Цви смотрите тут.