 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Посол Палестины — о войне Израиля с ХАМАС. Видео

Появилось видео полного интервью посла Палестины РБК
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины — о войне Израиля с ХАМАС. Видео
Video

Конфликты между Израилем и Палестиной продолжаются из-за нежелания Тель-Авива признавать права палестинцев на существование в рамках отдельного государства, заявил в интервью телеканалу РБК посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. О том, как урегулировать конфликт, есть ли противоречия между палестинскими властями и ХАМАС и кто управляет сектором Газа, — в полном видео интервью посла телеканалу РБК.

Интервью РБК посла Израиля Александра Бен Цви смотрите тут.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Палестина Израиль интервью ХАМАС конфликт
Материалы по теме
Социологи зафиксировали падение рейтинга Нетаньяху после вторжения ХАМАС
Политика
Путин заявил о праве Израиля на защиту после нападения ХАМАС
Политика
ХАМАС заявил о ракетном ударе по Ашкелону и аэропорту Тель-Авива
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 16:15
Цена нефти Brent вновь превысила $90 за баррель Инвестиции, 20:10
Не вернувшегося в часть контрактника приговорили к шести годам колонии Политика, 20:01
Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии из-за отмены концерта Политика, 19:58
Украинка получила пожизненный срок за передачу данных в Россию Политика, 19:52
В деле о нелегальных ставках в Италии появился четвертый футболист Спорт, 19:51
В «БКС Мир инвестиций» назвали самые перспективные валюты до конца года Инвестиции, 19:38
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 19:28
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Суд арестовал защищавшего Навального адвоката Игоря Сергунина Политика, 19:27
Суд приговорил матроса Балтийского флота к 16 годам колонии за госизмену Политика, 19:21
«Салават Юлаев» одержал самую крупную за четыре года победу в КХЛ Спорт, 19:15
Минцифры рассказало, что делать айтишникам при отказе в отсрочке Политика, 19:15
«Сообразили на троих». Путин рассказал, как праздновал день рождения Политика, 19:10
Новые кадры атаки боевиков ХАМАС на фестиваль у границы с Газой. Видео Политика, 19:08
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 19:08