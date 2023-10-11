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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Посол Израиля о будущем сектора Газа и России-посреднике. Видео

Посол Израиля рассказал о роли России в урегулировании конфликта
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля о будущем сектора Газа и России-посреднике. Видео
Video

Сектор Газа в будущем должен быть такой же арабской страной, с которыми у Израиля уже есть мирные дипломатические отношения. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал посол Израиля в России Александр Бен Цви. Также он порассуждал о возможной роли России в урегулировании конфликта с ХАМАС.

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Теги
Израиль Россия посол Палестина
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