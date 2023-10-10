МИД Палестины заявил о применении Израилем запрещенных фосфорных бомб
Израиль использовал на севере сектора Газа запрещенные к применению против мирных жителей фосфорные бомбы, заявил МИД Палестины в своем аккаунте в Х (бывший Twitter).
«Режим израильской оккупации использует международно запрещенные бомбы из белого фосфора против палестинцев в Аль-Караме на севере сектора Газа», — сказано в сообщении. К нему прикреплено видео, на котором видны белые дымящиеся снаряды.
Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательным, они запрещены дополнительными протоколами Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года.
Конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, начался 7 октября. С этого момента, как сообщала Палестина, погибли около 800 граждан страны, более 4 тыс. пострадали. Израиль заявлял более чем о 900 погибших и свыше 2,4 тыс. раненых.
Обе стороны ведут массированные атаки. Израиль сообщил, что поразил в секторе Газа за прошедшие сутки более 250 целей, в том числе были нанесены удары по району Аль-Фуркан, который армия страны назвала «гнездом террора».
ХАМАС атаковал город Ашкелон на юго-западе Израиля, примерно в 12 км от границы с Газой. Также группировка заявляла, что ударила по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, но там опровергли сообщения о взрыве.
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