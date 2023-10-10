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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МИД Палестины заявил о применении Израилем запрещенных фосфорных бомб

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Палестина утверждает, что Израиль применил фосфорные бомбы в секторе Газа. Они запрещены несколькими международными документами

МИД Палестины заявил о применении Израилем запрещенных фосфорных бомб
Video

Израиль использовал на севере сектора Газа запрещенные к применению против мирных жителей фосфорные бомбы, заявил МИД Палестины в своем аккаунте в Х (бывший Twitter).

«Режим израильской оккупации использует международно запрещенные бомбы из белого фосфора против палестинцев в Аль-Караме на севере сектора Газа», — сказано в сообщении. К нему прикреплено видео, на котором видны белые дымящиеся снаряды.

Фосфорные боеприпасы относятся к зажигательным, они запрещены дополнительными протоколами Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года.

Конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, начался 7 октября. С этого момента, как сообщала Палестина, погибли около 800 граждан страны, более 4 тыс. пострадали. Израиль заявлял более чем о 900 погибших и свыше 2,4 тыс. раненых.

Обе стороны ведут массированные атаки. Израиль сообщил, что поразил в секторе Газа за прошедшие сутки более 250 целей, в том числе были нанесены удары по району Аль-Фуркан, который армия страны назвала «гнездом террора».

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ХАМАС атаковал город Ашкелон на юго-западе Израиля, примерно в 12 км от границы с Газой. Также группировка заявляла, что ударила по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, но там опровергли сообщения о взрыве.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Палестина сектор Газа Израиль
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