CNN сообщил о гибели на Украине еще одного американского ветерана

В Запорожье умер от ран, полученных в бою, американский ветеран, воевавший в Ираке. Госдеп подтвердил гибель американского гражданина, но не стал называть его имя

Дэйн Партридж (Фото: из личного архива Дэйна Партриджа)

После тяжелого ранения, полученного в бою на Украине, умер американский ветеран и отец пятерых детей Дэйн Партридж, сообщает CNN со ссылкой на слова сестры погибшего Дженни Корри.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что недавно на Украине погиб гражданин США, однако не подтвердил его личность, уточняет телеканал.

Корри рассказала, что ее брату было 34 года, он из штата Айдахо и воевал на Украине с конца апреля.

Вместе с сослуживцами он попал в засаду и получил осколочное ранение в голову, перелом шеи и ранение в руку. 3 октября Партриджа доставили в госпиталь в Запорожье, где в состоянии комы он был подключен к аппаратам жизнеобеспечения.

В таком состоянии раненый провел больше недели и скончался во вторник, 12 октября.

Сестра погибшего добавила, что ее брат отправился на Украину добровольно. «У него не было другого плана, кроме как надеть рюкзак, появиться в Польше и разобраться во всем уже оттуда», — пояснила она. Партридж служил в армии США с 2006 по 2012 год, кроме того, в течение 15 месяцев с 2007 по 2009 год он был участником военной операции в Ираке.

«Он думал, что сражается за благородное дело», — добавила Корри.

В конце августа Госдепартамент США сообщил, что во время военных действий на Украине погиб американский доброволец. «Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», — заявил представитель Госдепартамента, но отказался раскрывать его имя и место смерти из уважения к неприкосновенности частной жизни его семьи.

23 июля Госдеп США сообщил о гибели двух американцев, которые, предположительно, воевали на стороне Украины. «Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в украинском Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», — сказал представитель ведомства, но не назвал имена погибших.

