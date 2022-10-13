Замруководителя Росмолодежи возглавит аналог пионерии

О появлении в России движения детей, аналогичного пионерскому движению, стало известно этой весной. Набсовет организации возглавит Путин, источники РБК ранее называли Фаттахова главным кандидатом на должность руководителя движения

Дамир Фаттахов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи возглавит замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, его назначение состоится в ближайшее время. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Здесь у нас присутствует Дамир Ильдусович Фаттахов, который фактически в ближайшее время будет являться исполнительным директором, возглавит российское движение детей и молодежи», — сказал Кравцов.

О том, что в России появится новое движение детей и молодежи, стало известно этой весной. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 19 мая — в этот день в СССР отмечали День пионерии. Предполагается, что новая структура охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. Наблюдательный совет организации возглавит президент России Владимир Путин.

Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, которого источники РБК и ранее называли основным кандидатом на пост главы движения, говорил в интервью РБК, что члены движения могут входить в разные «подразделения» в зависимости от возраста: «Возвращаясь к опыту прошлого, неслучайно же были определены этапы: сначала ты октябренок, потом — пионер, комсомолец. Движение тоже должно будет разработать внутренние границы между сообществами внутри движения. На мой взгляд, деление возможно на первый–четвертый классы, среднюю школу и с девятого по одиннадцатый».

В первоначальной редакции законопроекта движение называлось «Большая перемена», однако ко второму чтению была внесена поправка, согласно которой название должны выбрать сами участники движения. К 7 октября в десятку наиболее часто предлагаемых на конкурсе названий нового движения вошли, в частности, «Вверх», «Вперед», «Патриот».