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«Вверх», «Вперед», «Патриот» вошли в топ конкурса названий движения детей

В десятку наиболее часто предлагаемых на конкурсе названий нового общероссийского движения детей и молодежи вошли, в частности, «Вверх», «Вперед», «Патриот», выяснил РБК. Окончательное решение о наименовании примет съезд
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

По итогам первого месяца конкурса на название нового общероссийского движения детей и молодежи в десятку наиболее часто предлагаемых вариантов названия вошли следующие: «Пионеры России», «Большая перемена», «Юность», «Движение», «Российское движение детей и молодежи», «Вперед», «Вверх», «Первые», «Патриот», «Новое поколение». Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с ходом реализации проекта.

Общероссийский конкурс на новое название движения, а также на кричалки, атрибуты, наименование возрастных ступеней организации проводит АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Росмолодёжи и Минпросвещения. Прием заявок стартовал 1 сентября на сайтах конкурса будьвдвижении.рф (для индивидуальных заявок) и dvizhenie.team (для командных заявок), он закончится 25 октября. К настоящему времени прислано порядка 25 тыс. заявок, касающихся названия, рассказал один из собеседников РБК.

После окончания приема заявок свои варианты наименований из числа присланных выберут эксперты, а финально название движения планируется утвердить на его первом съезде в декабре. Каким способом из числа отобранных экспертами названий будет выбрано одно лучшее, которое представят на рассмотрение делегатов съезда, «будет объявлено позже», сказал один из собеседников РБК.

Нынешние наиболее популярные названия отобраны по принципу частоты повторения самих наименований и (или) однокоренных слов. Например, есть различные вариации со словом «юность» — «Юность России», «Юннаты», «Юные патриоты», поясняет источник РБК. Или, к примеру, одна из вариаций со словом «поколение» — «Молодое поколение».

Источники РБК отмечают также, что периодически предлагаются варианты с идеей присвоить движению имя первого космонавта Юрия Гагарина, например, «Движение «Вверх» им. Юрия Гагарина». «В процентном отношении таких предложений немного, но то, что повторяется именно имя Гагарина, — это факт», — говорит один из собеседников. Встречаются также предложения присвоить организации, к примеру, имя Александра Пушкина или Владимира Путина («Запутинисты»), но «это пунктирно».

РБК направил запросы в пресс-службы АНО «Национальные приоритеты», Росмолодежи и Минпросвещения.

О том, что в России появится новое движение детей и молодежи, стало известно весной. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 19 мая — в этот день в СССР отмечали День пионерии. Предполагается, что новая структура охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений.

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Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, которого источники РБК называли основным кандидатом на пост главы движения, говорил в интервью РБК, что члены движения могут входить в разные «подразделения» в зависимости от возраста: «Возвращаясь к опыту прошлого, не случайно же были определены этапы: сначала ты октябренок, потом — пионер, комсомолец. Движение тоже должно будет разработать внутренние границы между сообществами внутри движения. На мой взгляд, деление возможно на 1–4-й класс, среднюю школу и с 9-го по 11-й».

В первоначальной редакции законопроекта движение называлось «Большая перемена», однако ко второму чтению была внесена поправка, согласно которой название должны выбрать сами участники движения.

После принятия закона наблюдательный совет организации возглавил президент России Владимир Путин.

Авторы
Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова
При участии
Алена Прохоренко
Владимир Путин Росмолодежь Минпросвещения Дети пионерское движение патриотизм
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