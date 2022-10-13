Президенты Украины и Франции Зеленский и Макрон договорились созваниваться по WhatsApp

Макрон предложил Зеленскому созваниваться в мессенджере, с другими лидерами также сложились отношения, которые позволяли быстро созвониться в случае необходимости, сказал президент Украины. Он назвал это беседами «не по протоколу»

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский назвал свои контакты с лидерами западных стран в условиях вооруженного конфликта в стране «iPhone-дипломатией», со многими из них сложились близкие отношения. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Доверительные отношения сложились, по словам Зеленского, с британским экс-премьером Борисом Джонсоном, он также мог быстро позвонить польскому президенту Анджею Дуде и президенту Литвы Гитинасу Науседе.

«И Эмманюэль Макрон мне всегда говорит: «Ты мне звони на WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. — РБК). И мы действительно очень много с этими президентами, о которых я сказал, говорим, не по протоколу, а быстро, это были быстрые реагирования», — рассказал Зеленский.

Макрон и Зеленский часто проводят телефонные переговоры, следует из публикаций на сайте Елисейского дворца. В частности, за последний месяц президенты Франции и Украины созванивались не менее трех раз — 10 сентября, 2 и 10 октября.

Макрон прежде вел частые телефонные переговоры и с российским президентом Владимиром Путиным, за первую половину этого года они беседовали более 100 часов, рассказал сам президент Франции. «Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным», — добавил он. Макрон сталкивался с критикой других европейских лидеров из-за контактов с Путиным, в частности, эстонский премьер Кая Каллас говорила, что российский президент не чувствует «изоляции» в таких условиях.