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Минобороны сообщило о двух сбитых истребителях ВС Украины

Минобороны России: на Украине сбиты истребители Су-27 и МиГ-29
Самолеты сбили в Полтавской и Днепропетровской областях. Глава Полтавской области ранее заявил о крушении двух самолетов в регионе

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Российские военные сбили украинские самолеты Су-27 и МиГ-29 в Полтавской и Днепропетровской областях, сообщило Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Червоный Запорожец Днепропетровской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области сбит Су-27 воздушных сил Украины», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили 12 беспилотников. В Минобороны также рассказали, что были отражены атаки ВСУ на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Ранее украинское издание «Полтавщина» со ссылкой на главу Полтавской области Дмитрия Лунина сообщило, что в регионе упал украинский самолет. Он также рассказал о крушении другого самолета в том же районе 11 октября, указало издание.

6 октября Минобороны России сообщило, что в ДНР сбили украинские МиГ-29 и Су-24. Тогда российские военные также уничтожили девять украинских беспилотников.

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