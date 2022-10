Надзорный орган Британии потребовал раскрыть «тайные» активы Елизаветы II

После смерти королевы Елизаветы II надзорные власти страны подняли вопрос о реальной стоимости ее активов. Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии могут обязать впервые раскрыть инвестиционный доход монарха

Елизавета II (Фото: Jonathan Brady / Getty Images)

Как Елизавета II скрывала свои активы

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II встал вопрос о том, каковы реальные размеры ее состояния, которое по наследству перейдет ее сыну, королю Карлу III, и другим членам королевской семьи. При этом уже известно, что документ, в котором будет описано, какие активы достанутся членам королевской семьи, останется в тайне.

В 2021 году издание Forbes оценивало ее активы почти в $500 млн, в то время как британская газета The Sunday Times в 2022 году писала о $430 млн (включая драгоценности и инвестиции). Общее состояние британской монархии оценивается в $26 млрд, включая недвижимые активы.

Официально королева никогда не раскрывала своих доходов, при этом в начале 2021 года газета The Guardian провела расследование, согласно выводам которого Елизавета II могла скрыть часть своих инвестиционных доходов от инвестиций. Расследование получило продолжение после смерти монарха. Как на днях сообщило издание, британский орган по надзору за прозрачностью информации пригрозил судебным иском Министерству бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), из-за того что ведомство на протяжении почти двух лет отказывалось предоставлять документы, которые могли бы прояснить ситуацию с «тайными» инвестиционными доходами королевы. Министерство обязано ответить на запрос о документах до конца октября, в противном случае оно столкнется с обвинениями в неуважении к правосудию.

Расследование The Guardian, основанное на множественных меморандумах Национального архива Великобритании, попавших в руки журналистов издания, показало, что королева лоббировала внесение поправок в законодательство, которые позволили скрыть размер ее состояния от общественности. В частности, в документах содержится информация о том, что Елизавета II воспользовалась процедурой «Согласие королевы» (Queen’s consent) в ноябре 1973 года. Согласно этой процедуре монарх имеет право ознакомиться с законопроектами еще до их рассмотрения парламентом, в случае если они могут потенциально затронуть интересы короны. Елизавета II, прочитав текст законопроекта об обеспечении прозрачности акционерного капитала британских компаний, воспользовалась услугами своего частного адвоката Метью Фаррера для внесения поправок в документ. Фаррер провел ряд переговоров с представителями Министерства промышленности и другими британскими чиновниками, после чего в законопроект был добавлен пункт, предоставляющий правительству право освобождать определенные компании от требования раскрывать личности их акционеров. Конечным бенефициаром изменений считалась Елизавета II.

Законопроект был принят лишь спустя несколько лет во второй редакции. Сразу же после этого был создан Bank of England Nominees Limited, который считался подставной компанией, через которую королева владела акциями различных компаний. Bank of England Nominees Limited никогда не публиковал публичные отчеты, судьба его активов неизвестна после закрытия компании в 2010-х годах. На сайте правительства неоднократно появлялись петиции с требованием раскрыть личность акционеров, но они не были рассмотрены. The Guardian отмечала, что ее запросы в Букингемский дворец и профильные министерства по вопросу «тайных» активов королевы оставались без ответа.

После выхода расследования в Букингемском дворце все же прокомментировали его, заявив, что роль королевы в этом процессе была «чисто формальной», добавив, что «согласие всегда дается монархом по запросу правительства». «Требуется ли согласие королевы, решает парламент, независимо от королевской семьи, в вопросах, которые затрагивают интересы короны, включая личную собственность и личные интересы монарха», — заявили тогда во дворце.

Случай 1973 года не был единственным, когда Елизавета II воспользовалась процедурой «Согласие королевы» в своих целях. В феврале 2021 года ее представители добились поправок в законопроект «о тепловых сетях», регулирующий выброс углеводородов, — земельное имущество монарха освободили от обязательств перехода на более экологичные источники отопления помещений.

Как финансируется королевская семья

Официально активы Елизаветы II делились на две части. Меньшая — это ее собственность, включая замок Балморал в Шотландии и Сандрингемский дворец в английском Норфолке. Большая же часть называется «владениями короны» и представляет собой различные виды недвижимости и земельных владений суммарной стоимостью почти $16 млрд, которые принадлежат монарху, но управляются в интересах подданных. По данным ВВС, к ним относятся десятки зданий в самом центре Лондона, ретейл-парки и торговые центры, а также морское дно, которое дворец сдает в аренду под фермы ветряков, кабели и трубопроводы. Эти активы ежегодно приносят около $400 млн прибыли. Вся сумма перечислялась в британский бюджет, после чего правительство выделяло дворцу определенную сумму. Размер выделяемого гранта составлял 25% от суммы прибыли, но часть этих средств должна пойти на ремонт Букингемского дворца. Пересматривать размер гранта правительство может раз в пять лет.

Примечательно, что Карл III, будучи принцем, имел собственный доход от поместья Корнуолл, за счет которого финансировал не только свои представительские функции и нужды жены Камиллы, но и спонсировал семьи своих детей, принца Уильяма и принца Гарри (до решения последнего отказаться от роли старшего члена королевской семьи и покинуть Великобританию).

После восшествия на престол Карл III станет управлять «владениями короны».