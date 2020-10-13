Госдума лишила Лысакова поста за высказывания

Депутата Вячеслава Лысакова сняли с должности первого заместителя председателя комитета по госстроительству. Глава фракции ЕР Сергей Неверов ранее заявил, что тот допустил «неуместные и некорректные» высказывания

Вячеслав Лысаков (Фото: duma.gov.ru)

Госдума на заседании приняла постановление об освобождении депутата Вячеслава Лысакова (фракция «Единой России») от должности первого зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству, сообщает ТАСС.

Накануне вопрос о снятии Лысакова с должности обсудил президиум фракции ЕР. По словам ее лидера Сергея Неверова, поводом для этого стали «неуместные и некорректные» высказывания парламентария, которые не соответствуют посту зампреда думского комитета. Оставаясь депутатом, Лысаков имеет право выражать мнение так, как считает нужным, так как оно «не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции», добавил лидер ЕР.

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Неверов не пояснил, какие именно заявления парламентария стали поводом для недовольства. Сам Лысаков связал решение ЕР с публикациями в своем Telegram. При этом депутат убежден, что в его постах, где тот выражает собственную точку зрения по происходящим событиям, нет ничего такого, за что его «можно порицать». Формулировку «за высказывания» он счел неопределенной.

Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес проект постановления об освобождении Лысакова от должности первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству 12 октября.