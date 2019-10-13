Соперница Трампа провела эксперимент с его рекламой в Facebook

Соперница Трампа провела эксперимент с его рекламой в Facebook

Сенатор Уоррен спонсировала посты, в которых утверждалось, что глава Facebook поддержал переизбрание Трампа. Целью эксперимента, по ее словам, было продемонстрировать, что для компании важнее, прибыль или защита демократии

Элизабет Уоррен (Фото: Marcio Jose Sanchez / Associated Press)

Кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен сообщила об эксперименте с покупкой рекламы в Facebook в поддержку действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, кампания Уоррен платила деньги за посты, в которых утверждалось, что основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг выступил в поддержку кампании по переизбранию Трампа.

«Мы намеренно сделали объявление на Facebook с ложными утверждениями и отправили на рекламную платформу Facebook, чтобы посмотреть, будет ли оно одобрено. Это было одобрено быстро», — заявила Уоррен.

Готовность Facebook публиковать рекламу, уверена сенатор, показывает, что компания отдает предпочтение прибыли, а не защите демократии. Она отметила, что десятки тысяч американцев начиная с четверга, когда была запущена реклама, успели увидеть эти посты.