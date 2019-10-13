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Политика ,  
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Соперница Трампа провела эксперимент с его рекламой в Facebook
Сенатор Уоррен спонсировала посты, в которых утверждалось, что глава Facebook поддержал переизбрание Трампа. Целью эксперимента, по ее словам, было продемонстрировать, что для компании важнее, прибыль или защита демократии
Элизабет Уоррен (Фото: Marcio Jose Sanchez / Associated Press)

Кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен сообщила об эксперименте с покупкой рекламы в Facebook в поддержку действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, кампания Уоррен платила деньги за посты, в которых утверждалось, что основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг выступил в поддержку кампании по переизбранию Трампа.

«Мы намеренно сделали объявление на Facebook с ложными утверждениями и отправили на рекламную платформу Facebook, чтобы посмотреть, будет ли оно одобрено. Это было одобрено быстро», — заявила Уоррен.

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Готовность Facebook публиковать рекламу, уверена сенатор, показывает, что компания отдает предпочтение прибыли, а не защите демократии. Она отметила, что десятки тысяч американцев начиная с четверга, когда была запущена реклама, успели увидеть эти посты.

Представитель Facebook Энди Стоун, комментируя эксперимент Уоррен, сообщил, что, как считают в компании, политическая речь должна быть защищена. «Если сенатор Уоррен хочет сказать то, что, по ее мнению, не соответствует действительности, мы считаем, что Facebook не следует подвергать цензуре эту речь», — сказал он.

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Вице-президент Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям Ник Клегг отметил, что политика компании в отношении правдивости политической рекламы действует уже более года. В своем недавнем выступлении он сообщил, что Facebook удаляет сторонний контент, который публикуют политики, если тот ранее был опровергнут достоверными фактами. Клегг уточнил, что сюда включаются ссылки, фото- и видеоматериалы, созданные другими. Однако, как пояснил вице-президент, ограничения не распространяются на вводящую в заблуждение рекламу или другой контент, публикуемый политиками под собственными именами.

Сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, которая также выставила свою кандидатуру на выборы 2020 года, заявила, что онлайн-платформам, таким как Facebook, необходим «стандарт правды для платной рекламы».

В свою очередь, представитель штаба еще одного кандидата-демократа — Джо Байдена сказал, что независимо от того, исходит ли подобное от Кремля или от Trump Tower, «эти теории лжи и заговоров» угрожают подрыву выборов в США.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, реклама, Facebook
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