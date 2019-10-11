Трамп завел аккаунт на стриминговой платформе Twitch

Президент США Дональд Трамп зарегистрировался на стриминговой платформе Twitch. Менее чем за сутки на подтвержденный аккаунт американского лидера подписались 29 тыс. человек. Для сравнения, на Twitter-аккаунт американского президента сейчас подписаны 65,5 млн человек.

Трамп завел аккаунт накануне, сейчас на нем ведется в онлайн-режиме трансляция выступления президента в Миннеаполисе, штат Миннесота, в рамках предвыборной кампании президентских выборов, которые пройдут в стране в 2020 году.

Twitch — видеостриминговая платформа, созданная восемь лет назад и принадлежащая дочерней компании Amazon — Twitch Interactive. Помимо геймплеев и киберспортивных соревнований, сервис проводит и другие трансляции, например музыкальных концертов или турниров по покеру. В 2017 году на Twitch ежедневно заходили 15 млн пользователей, за месяц на платформе проводили трансляции 2 млн стримеров.