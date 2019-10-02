ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

Одно из сообщений американские спецслужбы опубликовали с целым рядом ошибок

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам. Как сообщает CNN, всего было опубликовано три подобных объявления.

В текстовой части этих сообщений на английском предлагалось поделиться с ФБР важной информацией. Ниже размещалась картинка, которая сопровождалась текстом на русском языке. Фраза «Не пора ли сделать свой ход?» сопровождалась изображением шахматной доски, фраза «Время наводить мосты» картинкой с человеком, который идет по мосту.

В одном из случаев не обошлось без ошибок. Картинка с изображением двух взрослых людей и девушки в шапочке выпускницы ВУЗа сопровождалась фразой «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография сохранена — РБК).

Как указывает CNN, в случае перехода по ссылке пользователь попадал на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР Вашингтона. «Главной задачей программы контразведки регионального отделения ФБР города Вашингтона является защита американского народа и придержание к конституции США путем задержания, идинтификации, и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки. ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично по адрессу», — говорилось на странице (орфография сохранена — РБК).

В ФБР телеканалу отказались сообщать, много ли людей откликнулось на такие сообщения. При этом представитель бюро Алан Коннер заявил, что «много российских разведчиков работает в дипломатических представительствах России по всему миру и представляет угрозу для Соединенных Штатов и их союзников». «ФБР использует различные методы для сбора информации», — добавил он.