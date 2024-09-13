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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал о высокой цене атаки ВСУ на Курскую область

CNN: украинское наступление на Курскую область дорого обошлось для ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам военнослужащего, операция в Курской области будет идти все труднее и если у России много войск и артиллерии, то у ВСУ «много убитых парней и уничтоженной техники». Бои в регионе идут с 6 августа
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область дорого им обошлось, сообщил телеканал CNN, который пообщался с украинскими военными.

Сотрудники канала опросили 14 солдат, и те заявили, что наступление ВСУ на курском направлении оказалось сложной операцией, которая обернулась потерями на других участках в зоне боевых действий. Военные усомнились в обоснованности решении вторгнуться в Курскую область, поскольку Украина с трудом может защитить ключевые города и поселки на востоке страны.

«Будет все труднее и труднее. Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, и будут очень большие и трудные бои, но мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить наше положение», — заявил военный Василий с позывным «Шмель». Корреспондент CNN взял комментарий у военнослужащего в Сумах, где тот восстанавливается после ранений, полученных во время операции в Курской области. «Шмель» добавил, что Россия посылает в регион много войск и артиллерии, а у ВСУ «много убитых парней и много уничтоженной техники».

Военный с позывным «Фин» рассказал, что украинским военным пришлось действовать на чужой земле, в незнакомой местности и это сделало миссию «уникально сложной».

Один из членов экипажа бронетранспортера, перевозившего украинских военных по Курской области, сообщил, что был переброшен туда из Часова Яра, где мог «передвигаться с завязанными глазами с одной позиции на другую», а в незнакомой местности они с командой потерялись. «Мы отправились в Суджу, где пришлось ждать, пока наш командир нас найдет», — отметил собеседник телеканала.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области 6 августа, с тех пор там продолжаются бои, Минобороны ежедневно сообщает об отражении атак украинских сил в регионе. Президент России Владимир Путин назвал действия Киева масштабной провокацией и выразил уверенность, что операция ВСУ провалится.

12 сентября Минобороны сообщило об освобождении десяти населенных пунктов в Курской области — Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что «все идет по нашему украинскому плану».

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