Полпред президента на Урале перейдет в Совфед до 1 октября
Решение о переходе полпреда президента в Уральском федеральном округе, врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимира Якушева в Совет Федерации будет принято до 1 октября, сообщил источник РБК в партии. Якушев не исключил такую возможность.
О том, что Якушев может стать сенатором от губернатора Тюменской области, сообщали «Ведомости» в июле со ссылкой на источники. Сейчас сенатор от исполнительной власти региона Павел Тараканов (губернатор — Александр Моор, который в 2023 году избрался на второй срок).
При переходе в Совет Федерации Якушев должен будет уйти с поста полпреда, так как в соответствии с законом сенатор не имеет права находиться на государственной или муниципальной службе.
Якушев был назначен врио секретаря генерального совета «Единой России» в середине июня, после того, как занимавший эту должность Андрей Турчак стал врио главы Республики Алтай. Якушев совместил новую должность с работой полпредом в Уральском федеральном округе (УрФО).
До назначения в Республику Алтай Турчак занимал пост сенатора от Псковской области, в Совфеде он был одних из двух первых вице-спикеров. После сложения полномочий сенатора на должность первого вице-спикера никого не назначали, сейчас у председателя Совфеда Валентины Матвиенко один первый заместитель Андрей Яцкин.
Количество первых заместителей председателя Совфеда законодательно не закреплено — в регламенте верхней палаты говорится, что соответствующее решение принимает Совфед.
Владимир Якушев в 1990-х годах работал в банковской сфере, в 1998 году был назначен президентом ОАО «Запсибкомбанк». В 2001 году он получил должность вице-губернатора Тюменской области, регион тогда возглавлял Сергей Собянин. В 2005 году недолго исполнял обязанности главы Тюмени и в том же году стал губернатором Тюменской области.
Якушев руководил регионом до 2018 года, когда он перешел на должность министра строительства и ЖКХ России. В 2020 году был освобожден от этой должности и назначен полпредом в УрФО.
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