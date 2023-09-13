Шойгу заявил об активной обороне российских военных в зоне спецоперации

Активная оборона продолжается на разных направлениях, где-то ситуация проще, где-то сложнее, заявил Шойгу. Путин накануне сказал, что результатов у украинского наступления нет

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Российские военные держат активную оборону в зоне военной операции, выбивают украинскую технику и личный состав, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Россия 1».

«Войска занимаются тем, что держат активную оборону на нужных и необходимых направлениях: где-то она сложнее, где-то она проще, но могу сказать, что ребята действуют уверенно, командиры действуют уверенно, надежно», — сказал он.

Активная оборона предполагает оборонительные действия одной из сторон, которые направлены не только на удержание территорий, но и изматывание крупных сил противника.

Накануне на пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что результатов украинского контрнаступления нет. По его данным, потери ВСУ за время контрнаступления, начавшегося с июня, составили 71,5 тыс. человек. Кроме того, украинская сторона потеряла 543 танка, 18 тысяч бронемашин разных классов.

Минобороны России накануне рассказало, что на донецком направлении были отражены пять атак штурмовых групп украинских подразделений, а на запорожском — три атаки в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Еще одну отразили на краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино ЛНР.