Кремль рассказал о переговорах Путина с Эрдоганом и Си Цзиньпином на ШОС

Путин обсудит с Си Цзиньпином двустороннее сотрудничество, международную повестку и ситуацию на Украине. С турецким коллегой президент обсудит экономические вопросы и зерновую сделку

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По словам Ушакова, встреча с председателем КНР имеет особое значение. Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить двустороннюю повестку, региональные и международные темы, а также дать позитивную оценку «беспрецедентному характеру двустороннего стратегического партнерства».

Также главы государств обсудят вопросы Украины и Тайваня. «Китай к украинскому кризису подходит сбалансированно, четко заявляет о понимании причин, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию, и этот вопрос, конечно, будет обстоятельно обсужден в ходе предстоящего контакта», — указал Ушаков.

Ушаков напомнил, что за время пандемии это будет вторая личная встреча Путина и Си Цзиньпина, первая состоялась в феврале, когда российский президент приезжал на Олимпийские игры в Пекине. Помимо этого лидеры общаются по телефону и обмениваются посланиями, добавил Ушаков.

Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15 и 16 сентября. Членами организации являются Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Индия, Пакистан и Китай. Статус государств-наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.

После встречи с китайским лидером состоится традиционная трехсторонняя встреча Россия-Китай-Монголия на высшем уровне, уточнил помощник президента.

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Говоря о переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, Ушаков отметил, что будут затронуты экономические вопросы в продолжение договоренностей, достигнутых на встрече в Сочи.

«Лидеры предметно рассмотрят и ряд международных тем — ход реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по тематике продовольственной безопасности («зерновой сделки»), ситуацию на Украине и в Донбассе, координацию усилия по обеспечению мира и стабильности в Сирии и Закавказье», — пояснил Ушаков.

Ранее Hurriyet сообщила, что Эрдоган во время встречи с Путиным на саммите ШОС намерен поднять вопрос выполнения «зерновой сделки», проведения операции на Украине и ситуации в Сирии.

