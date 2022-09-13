Путин назначил заместителя Лаврова новым послом в Китае

Президент России освободил от должности российского посла в Китае Андрея Денисова. На его место назначен замминистра иностранных дел Игорь Моргулов. Денисова ранее предложили в сенаторы от Саратовской области

Игорь Моргулов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Китае заместителя главы МИД Игоря Моргулова. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Моргулова Игоря Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике», — говорится в документе.

Президент освободил его от должности замминистра иностранных дел в связи с переходом на новую должность.

Путин также освободил от обязанностей посла России в Китае Андрея Денисова. Он занимал эту должность с 2013 года. В июле он стал кандидатом в сенаторы от Саратовской области. В МИДе он работает с начала 1990-х годов.

Игорь Моргулов окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Он владеет китайским и английским языками. Моргулов работает в МИД России с 1991 года.

В разные годы он занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом — в Китае, США и Японии. С 2006 по 2009 год он занимал пост советника-посланника посольства России в Китае.

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В 2009–2011 годах Моргулов был директором Первого департамента Азии. После этого его назначили на пост заместителя министра иностранных дел России. Он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Его наградили орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.