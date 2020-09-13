В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

По мнению шефа британской военной разведки, ракета может годами находиться в атмосфере на дежурстве и способна нанести удар с неожиданного направления в любой момент

Испытания ракеты «Буревестник» (Фото: Минобороны РФ)

Российская ракета «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) представляет прямую угрозу для военной инфраструктуры Великобритании и ее союзников. Об этом заявил шеф военной разведки страны генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, передает The Telegraph.

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.

По его словам, ядерный двигатель «Буревестника» позволяет ей практически неограниченное время нести дежурство в атмосфере и нанести удар в любой момент. Генерал также упомянул подводный беспилотник «Посейдон», который способен доставлять ядерный заряд к прибрежным объектам и группам кораблей.

«Совокупно эти возможности позволяют русским держать гражданскую и военную инфраструктуру Великобритании и ее союзников под угрозой нападения как с применением обычных взрывчатых веществ, так и ядерного оружия», — резюмировал Хокенхалл.