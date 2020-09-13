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Политика ,  
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

По мнению шефа британской военной разведки, ракета может годами находиться в атмосфере на дежурстве и способна нанести удар с неожиданного направления в любой момент
Испытания ракеты «Буревестник»
Испытания ракеты «Буревестник» (Фото: Минобороны РФ)

Российская ракета «Буревестник» (Skyfall по классификации НАТО) представляет прямую угрозу для военной инфраструктуры Великобритании и ее союзников. Об этом заявил шеф военной разведки страны генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, передает The Telegraph.

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.

По его словам, ядерный двигатель «Буревестника» позволяет ей практически неограниченное время нести дежурство в атмосфере и нанести удар в любой момент. Генерал также упомянул подводный беспилотник «Посейдон», который способен доставлять ядерный заряд к прибрежным объектам и группам кораблей.

В Госдепе назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем &laquo;Буревестник&raquo;

«Совокупно эти возможности позволяют русским держать гражданскую и военную инфраструктуру Великобритании и ее союзников под угрозой нападения как с применением обычных взрывчатых веществ, так и ядерного оружия», — резюмировал Хокенхалл.

Летом ракету «Буревестник» назвали «ужасной» в Вашингтоне. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна закрыть этот проект вместе с разработкой «Посейдона».

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По словам Биллингсли, ракета нового типа не попадает ни под одно международное соглашение, в том числе под СНВ-3. Поэтому «Буревестник» должен быть включен в новый договор.

Впервые об испытаниях ракеты с ядерной силовой установкой сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. 8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, при котором погибли пять человек. Западные СМИ связали инцидент с испытаниями «Буревестника», власти этого не подтвердили. В ноябре 2019 года Путин сообщил, что гибель людей под Северодвинском связана с разработкой оружия, не имеющего аналогов в мире.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Россия, Великобритания, ракета
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