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Супруга Зеленского заявила о пришедшем для нее времени действовать
Она, в частности, пообещала сосредоточиться на здоровье будущих поколений Украины. Также Елена Зеленская заявила об интересе к поддержке спорта и культурной дипломатии
Владимир Зеленский и Елена Зеленская (Фото: РИА Новости)

Супруга президента Елена Зеленская в рамках 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Киеве, рассказала молодым лидерам, приглашенным на это мероприятие, о своем плане действий в качестве первой леди. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки», — заявила она.

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По словам Зеленской, в настоящее время разрабатывается стратегия действий и инициатив. Супруга президента отметила, что уже выделен ряд направлений ее дальнейшей работы, в частности она упомянула тему здоровья будущих поколений, в том числе пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Зеленская уточнила, что в этих вопросах намерена опираться на мнения экспертов, а также профильных министерств и организаций.

Также жена главы государства сказала, что ее интересует поддержка олимпийского и паралимпийского спорта, а также проекты культурной дипломатии.

Участники форума спросили у Зеленской, советуется ли ее муж с ней по рабочим вопросам, на что она ответила, что пытается поддерживать и помогать «мужчине, который для нее не только любимый человек, но и лучший друг».

В апреле в ходе подсчета голосов во втором туре выборов еще до официальной победы Зеленского его супругу спросили, какой она себя видит в качестве первой леди страны. Тогда она заявила, что пока серьезно не думала об этом. «Но, если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. <...> С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь», — пояснила Елена Зеленская.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Зеленский, супруга
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