Супруга Зеленского заявила о пришедшем для нее времени действовать

Супруга Зеленского заявила о пришедшем для нее времени действовать

Она, в частности, пообещала сосредоточиться на здоровье будущих поколений Украины. Также Елена Зеленская заявила об интересе к поддержке спорта и культурной дипломатии

Владимир Зеленский и Елена Зеленская (Фото: РИА Новости)

Супруга президента Елена Зеленская в рамках 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), которая проходит в Киеве, рассказала молодым лидерам, приглашенным на это мероприятие, о своем плане действий в качестве первой леди. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки», — заявила она.

По словам Зеленской, в настоящее время разрабатывается стратегия действий и инициатив. Супруга президента отметила, что уже выделен ряд направлений ее дальнейшей работы, в частности она упомянула тему здоровья будущих поколений, в том числе пренатальную сферу, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Зеленская уточнила, что в этих вопросах намерена опираться на мнения экспертов, а также профильных министерств и организаций.

Также жена главы государства сказала, что ее интересует поддержка олимпийского и паралимпийского спорта, а также проекты культурной дипломатии.