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Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
МИД Чехии недоволен тем, что глава Минкультуры России назвал «гауляйтером местного масштаба» старосту района Праги, выступившего за перенос памятника маршалу Коневу
Владимир Мединский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Дипломату из России заявили, что вопрос о памятнике Коневу — это внутреннее дело Чехии, и предостерегли от использования истории в политических целях и «разжигания страстей».

В российском посольстве заявили, что отвергли претензии МИД Чехии. «Что касается якобы «чрезмерной реакции» в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться», — говорится в сообщении дипмиссии.

Россия возражает против переноса памятника, а реализацию таких планов будет рассматривать как «ненадлежащее выполнение» Чехией обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами, добавили дипломаты.

Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу

12 сентября совет района Прага-6 одобрил перенос памятника советскому маршалу Ивану Коневу с площади Интербригады в один из музеев, вместо него решили установить мемориал освобождению Праги. Мединский заявил, что памятник поставили «благодарные жители Праги». «А тут староста какого-то района сказал, что они на совете поставят вопрос, чтобы демонтировать памятник освободителю и спасителю города. Такой гауляйтер местного масштаба», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Гауляйтер — высшая партийная должность областного уровня в национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), запрещенной и распущенной после капитуляции Германии в 1945 году.

Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию с переносом памятника позором для страны, заявив, что Конев — символ воинов Красной армии, погибших при освобождении Чехословакии. Старосту района Прага-6 он охарактеризовал как человека, «у которого отсутствует стабильность во взглядах».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Чехия, посол, Владимир Мединский
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