Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

МИД Чехии недоволен тем, что глава Минкультуры России назвал «гауляйтером местного масштаба» старосту района Праги, выступившего за перенос памятника маршалу Коневу

Владимир Мединский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.

Дипломату из России заявили, что вопрос о памятнике Коневу — это внутреннее дело Чехии, и предостерегли от использования истории в политических целях и «разжигания страстей».

В российском посольстве заявили, что отвергли претензии МИД Чехии. «Что касается якобы «чрезмерной реакции» в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться», — говорится в сообщении дипмиссии.

Россия возражает против переноса памятника, а реализацию таких планов будет рассматривать как «ненадлежащее выполнение» Чехией обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами, добавили дипломаты.