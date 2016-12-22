Париж опубликовал «амбициозный план» по борьбе с нищетой на €8 млрд

Правительство Франции раскрыло основные пункты плана по борьбе с нищетой, о котором президент Эмманюэель Макрон должен объявить 13 сентября. За четыре года на поддержку детей, молодежи и бедных хотят потратить €8 млрд

Эмманюэль Макрон (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

За день до официального объявление президентом Франции Эмманюэлем Макроном плана по борьбе с бедностью и нищетой правительство раскрыло его главные пункты, сообщает Le Monde.

Как заявили представители правительства, «амбициозный план» борьбы с бедностью предусматривает выделение на эти цели €8 млрд в течение четырех лет. Он призван «решить проблемы нищеты» и «создать государство всеобщего благосостояния XXI века».

Издание отмечает, что план Макрона по борьбе с нищетой уже был один раз отложен, поэтому появление его второй итерации было ожидаемым. Президент, отмечает газета, пытается убедить избирателей в том, что его политика реформ приносит пользу не только богатым и бизнесу, но и бедным французам.

Основной упор в нем сделан на поддержку детей из бедных семей и молодежи.

Среди его пунктов — создание 30 тыс. доступных яслей с тем, чтобы родителям было куда отдать детей перед тем, как выйти на работу. В школах планируется ввести завтраки, поскольку около13% детей приходят учиться на голодный желудок.

От 200 до 300 тыс. школьников планируется охватить программой введения социального тарифа на питание в школах. Со 100 до 500 тыс. увеличится число молодых людей, которые подпадают под программу социальных гарантий молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.

Программа предусматривает также введение всеобщего медицинского страхования для людей с доходом менее €700 в месяц. Кроме того, с помощью компьютеризации власти хотят освободить социальных работников от бюрократической работы и повысить эффективность их деятельности.

В конце августа рейтинг популярности Макрона снизился до очередного рекордного минимума: его деятельность одобрили только 34% жителей страны (в конце июля такой точки зрения придерживались 39% французов). При этом 66% граждан, напротив, заявили о своем недовольстве работой главы государства.

