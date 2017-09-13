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«Коммерсантъ» узнал о роли Кадырова в переговорах по Ливии
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«Коммерсантъ» узнал о роли Кадырова в переговорах по Ливии
Политика, 13 сен 2017, 03:47
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«Коммерсантъ» узнал о роли Кадырова в переговорах по Ливии
Россия готовится провести на своей территории переговоры между лидерами враждующих сторон в Ливии. Для их подготовки в Россию приезжает вице-премьер Ахмед Майтиг. Его визит начнется с поездки в Грозный к Рамзану Кадырову
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Для подготовки переговоров по мирному урегулированию в Ливии в Россию 13 сентября приедет вице-премьер этой страны Ахмед Майтиг, рассказал источник газеты «Коммерсантъ​». При этом он уточнил, что визит Майтига начнется с поездки в Грозный, а только потом ливийского гостя примут в Москве.

В столице Чечни Майтиг проведет переговоры с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме Львом Деньговым. Деньгов подтвердил, что поездка действительно готовится. «Приезд Ахмеда Майтига — это новый этап развития российской миротворческой миссии в контексте ливийского урегулирования. Хочу отдельно отметить, что поездка организуется после визита генерала Хафтара. Это в очередной раз отражает позицию МИД России и главы Чеченской Республики: во внутриливийском урегулировании необходимо взаимодействовать со всеми участниками конфликта с целью их примирения и выхода на мирное разрешение ливийского кризиса», — сказал изданию Деньгов.

Источник газеты пояснил, что одна из целей визита — это обсуждение посреднической роли России в политическом урегулировании в Ливии. Однако есть и еще одна цель — подготовить возможный визит в Россию ливийского премьера Фаиза Сараджа.

Его главный соперник в Ливии — глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар довольно часто приезжает в Россию. Последний раз он был в Москве в августе 2017 года. Хафтар провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, которого он заверил в «настрое на сотрудничество», а также с министром обороны Сергеем Шойгу. С главой Минобороны Хафтар встретился без прессы.​

Как ранее писал РБК, 25 июля президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с Сараджем и Хафтаром, в результате которой была согласована «дорожная карта» урегулирования, обе стороны договорились о прекращении огня. Переговоры вызвали недовольство в Италии. Министр иностранных дел Анджелино Альфано заявил в интервью газете La Stampa, что он поддерживает инициативу французского президента, отметив, что Италия, как и Франция, поддерживает правительство в Триполи (ПНС) и находится в постоянном контакте с генералом Хафтаром. Тем не менее, по его словам, в ливийском конфликте стало «слишком много форматов, посредников и инициатив, от Персидского залива до Египта, от Алжира до Туниса, от Евросоюза до интересов отдельных стран».

Одним из ключевых вопросов, интересующих Европу, является остановка потока нелегальных мигрантов, которые отправляются в основном из Ливии, а прибывают в Италию. С начала 2017 года туда прибыло уже около 130 тыс. беженцев из Африки. Как пишет «Коммерсантъ», Хафтар уже предлагал себя в качестве основного гаранта сокращения потока беженцев в Европу. Фельдмаршал заявил, что его армия может перекрыть участок ливийской границы протяженностью 4 тыс. км. На реализацию этого плана Хафтар просил у Евросоюза $20 млрд.

Ранее в июле Хафтар заявил, что его армия после трех лет боев освободила Бенгази — второй по величине город в Ливии​ — от исламистов и боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в России).

Кадыров уже участвовал в переговорах с ливийскими делегациями, когда речь шла об освобождении задержанных российских моряков сухогруза «Мерле» в апреле 2017 года и танкера «Механик Чеботарев» в 2015 году.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Рудяк.
Теги: Ливия , Халифа Хафтар , война , La Stampa
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