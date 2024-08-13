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Политика ,  
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Путин создал Морскую коллегию и назначил ее председателем Патрушева

Путин подписал указ о создании Морской коллегии, ее возглавил Патрушев. Его заместителями будут вице-премьер Трутнев, советник президента Левитин и начальник управления президента по морской политике Вахруков
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин образовал Морскую коллегию, которая займется "обеспечением проведения национальной морской политики", ее возглавит помощник Николай Патрушев. Указ о создании Морской коллегии опубликован на портале правовых актов.

В состав Морской коллегии включили также главу госкорпорации Росатом Алексея Лихачева, туда войдут председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, глава думского оборонного комитета Андрей Картаполов и другие. Заместителем главы коллегии стал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Другими заместителями стали Сергей Вахруков, который также возглавил управление президента по вопросам национальной морской политики, и Игорь Левитин, советник президента и бывший министр транспорта.

В Морской коллегии создаются советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике и по развитию и обеспечению морской деятельности страны. Основными задачами нового ведомства станут в том числе выработка мер, направленных на закрепление за Россией статуса «великой морской державы», развитие Северного морского пути, предотвращение загрязнения морской среды и развитие взаимовыгодных партнерских отношений в сфере морской деятельности «в условиях формирующегося полицентричного мира».

Для экспертных проработки вопросов глава Морской коллегии создает научно-экспертной совет. Указом о создании ведомства упраздняется Межведомственная комиссия Совета безопасности по вопрос обеспечения национальных интересов России в Арктике.

Также в состав ведомства вошли губернаторы ряда регионов, где есть выход к морю, главы Минсельхоза, Минпромторга, Минэнерго, МЧС, Минэкологии, Минтранса, Росрыболовства, Роснедр, Росморречфлота, Росгидромета, ФМБА, Пограничной службы ФСБ и других ведомств. Участниками коллегии являются министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, замглавы МИДа Александр Грушко, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Александр Моисеев.

Также опубликован указ Путина о создании управления президента по вопросам морской политики. Одной из основных задач управления станет информационно-аналитическое сопровождение и организационное обеспечение работы Морской коллегии.

Управление будет заниматься в том числе вопросами укрепления обороноспособности России в мировом океане, вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, вопросами портовой инфраструктуры, вопросами развития морской деятельности в Арктике и Антарктике. Также ведомство будет проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров в своей сфере.

Патрушев сообщил о решении Путина создать Морскую коллегию России
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

О решении Путина создать Морскую коллегию в конце июля рассказал Патрушев. 

Николай Патрушев в 1974 году окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института. После этого некоторое время работал в институтском конструкторском бюро. В 1998–1999 годах Патрушев был заместителем директора ФСБ, руководителем департамента экономической безопасности и первым замдиректора (службой в это время руководил Путин). Потом Патрушев стал главой ФСБ и занимал эту должность почти десять лет. В 2008 году он возглавил Совет безопасности, а в 2024 стал помощником Путина.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Николай Патрушев Юрий Трутнев Игорь Левитин Сергей Вахруков Арктика Дальний Восток
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

помощник президента России, глава Морской коллегии
11 июля 1951 года
Юрий Трутнев фото

Юрий Трутнев

вице-премьер — полпред президента в ДФО
1 марта 1956 года
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