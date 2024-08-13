Путин создал Морскую коллегию и назначил ее председателем Патрушева
Президент Владимир Путин образовал Морскую коллегию, которая займется "обеспечением проведения национальной морской политики", ее возглавит помощник Николай Патрушев. Указ о создании Морской коллегии опубликован на портале правовых актов.
В состав Морской коллегии включили также главу госкорпорации Росатом Алексея Лихачева, туда войдут председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, глава думского оборонного комитета Андрей Картаполов и другие. Заместителем главы коллегии стал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Другими заместителями стали Сергей Вахруков, который также возглавил управление президента по вопросам национальной морской политики, и Игорь Левитин, советник президента и бывший министр транспорта.
В Морской коллегии создаются советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов России в Арктике и по развитию и обеспечению морской деятельности страны. Основными задачами нового ведомства станут в том числе выработка мер, направленных на закрепление за Россией статуса «великой морской державы», развитие Северного морского пути, предотвращение загрязнения морской среды и развитие взаимовыгодных партнерских отношений в сфере морской деятельности «в условиях формирующегося полицентричного мира».
Для экспертных проработки вопросов глава Морской коллегии создает научно-экспертной совет. Указом о создании ведомства упраздняется Межведомственная комиссия Совета безопасности по вопрос обеспечения национальных интересов России в Арктике.
Также в состав ведомства вошли губернаторы ряда регионов, где есть выход к морю, главы Минсельхоза, Минпромторга, Минэнерго, МЧС, Минэкологии, Минтранса, Росрыболовства, Роснедр, Росморречфлота, Росгидромета, ФМБА, Пограничной службы ФСБ и других ведомств. Участниками коллегии являются министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, замглавы МИДа Александр Грушко, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Александр Моисеев.
Также опубликован указ Путина о создании управления президента по вопросам морской политики. Одной из основных задач управления станет информационно-аналитическое сопровождение и организационное обеспечение работы Морской коллегии.
Управление будет заниматься в том числе вопросами укрепления обороноспособности России в мировом океане, вопросами защиты прав России на ее континентальном шельфе, вопросами портовой инфраструктуры, вопросами развития морской деятельности в Арктике и Антарктике. Также ведомство будет проводить экспертизу законопроектов и проектов договоров в своей сфере.
О решении Путина создать Морскую коллегию в конце июля рассказал Патрушев.
Николай Патрушев в 1974 году окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного института. После этого некоторое время работал в институтском конструкторском бюро. В 1998–1999 годах Патрушев был заместителем директора ФСБ, руководителем департамента экономической безопасности и первым замдиректора (службой в это время руководил Путин). Потом Патрушев стал главой ФСБ и занимал эту должность почти десять лет. В 2008 году он возглавил Совет безопасности, а в 2024 стал помощником Путина.
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