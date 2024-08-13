В еще одном районе Курской области начали сбор заявок на эвакуацию

Власти еще одного района Курской области объявили о сборе заявок на эвакуацию

Большесолдатский район не граничит с Украиной, однако граничит с Курчатовским районом, где расположена крупнейшая в регионе АЭС. Там объявлена добровольная эвакуация. Глава района сообщил о сборе заявок от нуждающихся в эвакуации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Администрация Большесолдатского района Курской области начала сбор заявок на добровольную эвакуацию населения, всем нуждающимся будет оказана всесторонняя помощь, сообщил в телеграм-канале глава муниципалитета Владимир Зайцев.

«Эвакуации в нашем районе не было до сегодняшнего дня. Все уезжали самостоятельно, никто не препятствовал. Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации. На вчерашний день заявок не было, хотя понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать. Пишите сюда, кто в чем нуждается: продукты, вода, эвакуация. Всем поможем», — рассказал Зайцев.

Он также сообщил, что лично остается в районе, а местные власти продолжают оказывать помощь мирному населению и военным. «Вывозим мирное население, помогаем военным, помогаем продуктами, тушим возгорания и многое другое», — перечислил глава района.

Большесолдатский район расположен в юго-западной части Курской области, его площадь составляет 780 кв. км, население — около 10,5 тыс. человек. Район не является приграничным с Украиной. На севере он граничит с Льговским и Курчатовским, на востоке — с Октябрьским, Медвенским и Обоянским, на юге — с Беловским и на западе — с Суджанским районом Курской области.

Бои в Курской области идут с 6 августа. По состоянию на 12 августа из приграничных районов Курской области, где продолжаются бои российских и украинских военных, выехали и эвакуированы 121 тыс. человек, рассказывал врио губернатора Алексей Смирнов. Всего эвакуации подлежат 180 тыс. жителей из Суджанского, Кореневского и Беловского (полностью), а также из Краснояружского, Глушковского, Рыльского и Хомутовского районов (в зоне 10 км). В Большесолдатском и Льговском районах действует добровольная эвакуация.

Жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за атак ВСУ, пообещали разовую выплату в размере 10 тыс. руб. За финансовой помощью обратились более 44 тыс. человек, сообщал накануне глава МЧС Александр Куренков.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией». В российском МИДе обещали жесткий ответ.