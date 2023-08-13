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Великобритания предупредила туристов о возросшей угрозе терактов в Швеции

МИД Великобритании предупредил британских туристов о возросшем риске терактов в Швеции
МИД предупредил британских туристов о возросшем риске терактов в Швеции и призвал проявлять высокую бдительность в общественных местах. В последнее время в стране проходят акции с сожжением Корана, что осуждают арабские страны
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters

МИД Великобритании выпустил предупреждение для туристов о возросшем риске терактов в Швеции и призвал проявлять высокую бдительность в общественных местах.

«В Швеции могут проходить демонстрации и обычно они носят мирный характер. Тем не менее, вам следует по возможности избегать демонстраций и следовать советам местных властей», — говорится в публикации Форин-офиса.

Также британский МИД отметил, что в некоторых районах Швеции действует предупреждение об экстремальных погодных условиях в связи с проливными дождями и риском наводнений.

В скандинавских странах, в частности в Швеции уже несколько месяцев продолжаются акции с сожжением Корана. Общественный резонанс получил инцидент 28 июня, когда в первый день празднования одного из главных мусульманских праздников, Курбан-байрама иракский эмигрант сжег священное писание, что было согласовано с местной полицией. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил тогда, что решение полиции «законно, но неуместно».

Акцию осудили большинство арабских стран и Россия, а Ирак разорвал со Швецией дипотношения. По данным Багдада, акцию у мечети в Стокгольме устроил 37-летний иракский беженец Салван Момик, власти Ирака потребовали его экстрадиции.

В середине июля сотни демонстрантов ворвались в здание дипмиссии Швеции в Ираке и подожгли его. В ответ иракская полиция применила водометы и электрошокеры для разгона протестующих. Как пишет Reuters, протест организовали сторонники влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра.

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После этого власти Швеции и Дании заявили, что прорабатывают вопрос запрета протестных акций с сожжением Корана.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Швеция Великобритания предупреждение для туристов теракты
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