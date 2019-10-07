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Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады по делу о стрельбе

Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК). Об этом сообщает УНИАН.

Бывшего нардепа арестовали на два месяца, до 4 декабря. Суд частично удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР), которое просило поместить Пашинского под арест в СИЗО без права залога.

Адвокат Пашинского Андрей Федур заявил УНН, что намерен обжаловать приговор суда об аресте экс-депутата. «Решение для нас является ожидаемым, хотя и абсолютно незаконным. Понятно, что мы его будем обжаловать», — сказал защитник.

Кроме того, по словам Федура, жизни нардепа угрожает опасность. «Это сделано с целью физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО», — добавил он (цитата по «РБК-Украина»). Сам Пашинский назвал решение суда «преступным», передает ТСН. «Материалы дела сфальсифицированы. Судья пошла на нарушение всех действующих норм законодательства», — заявил бывший парламентарий.

Конфликт с участием Пашинского произошел под Новый год, 31 декабря 2016 года. По версии следователей, депутат после словесной перепалки выстрелил повздорившему с ним гражданину в ногу.

Издание «Гордон» со ссылкой на данные полиции уточняет, что мужчина вначале напал на Пашинского, ударив депутата бутылкой по голове. Тот, в свою очередь, сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего выстрелил в уже лежавшего на земле обидчика.

Сам раненый депутатом мужчина, Вячеслав Химикус, в интервью ТСН опровергал эту версию. По его словам, он помогал незнакомому водителю подтолкнуть микроавтобус, однако из автомобиля вышел Пашинский и стал угрожать ему оружием.

Сергей Пашинский был депутатом Рады с 2006 по 2019 год. До 2014 года он входил в партию «Блок Юлии Тимошенко» (БЮТ), а позднее вошел в партию «Народный фронт» Арсения Яценюка.

Теги: Украина, депутат, стрельба
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