Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады по делу о стрельбе

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады по делу о стрельбе

Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, подозреваемого в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК). Об этом сообщает УНИАН.

Бывшего нардепа арестовали на два месяца, до 4 декабря. Суд частично удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР), которое просило поместить Пашинского под арест в СИЗО без права залога.

Адвокат Пашинского Андрей Федур заявил УНН, что намерен обжаловать приговор суда об аресте экс-депутата. «Решение для нас является ожидаемым, хотя и абсолютно незаконным. Понятно, что мы его будем обжаловать», — сказал защитник.

Кроме того, по словам Федура, жизни нардепа угрожает опасность. «Это сделано с целью физического уничтожения моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО», — добавил он (цитата по «РБК-Украина»). Сам Пашинский назвал решение суда «преступным», передает ТСН. «Материалы дела сфальсифицированы. Судья пошла на нарушение всех действующих норм законодательства», — заявил бывший парламентарий.

Конфликт с участием Пашинского произошел под Новый год, 31 декабря 2016 года. По версии следователей, депутат после словесной перепалки выстрелил повздорившему с ним гражданину в ногу.