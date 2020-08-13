В Белоруссии заявили об услышавшем народ Лукашенко

Председатель верхней палаты парламента Белоруссии в обращении к народу сообщила, что президент Александр Лукашенко услышал «голос трудовых коллективов»

Наталья Качанова (Фото: belarus.by)

Глава верхней палаты белорусского парламента — Совета Республики — Наталья Качанова заявила, что президент Александр Лукашенко поручил разобраться с фактами задержаний в ходе протестных акций. По ее словам, «услышал мнение трудовых коллективов», сообщает Tut.by.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», — сказала Качанова.

По ее словам, уже к вечеру из мест содержания отпущены более тысячи человек. Правда, уточнила Качанова, они дали обязательство не участвовать в несанкционированных акциях протеста.

«Несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — добавила она.

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