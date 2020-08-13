Забастовки в Белоруссии. Что важно знать

По меньшей мере на шести государственных предприятиях в Белоруссии сегодня прошли митинги с требованием остановить насилие и провести новые выборы. Вероятно перерастание этой формы протеста в забастовки, предупредил эксперт

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Возможны ли законные забастовки

В четверг, 13 августа, в белорусских СМИ и Telegram-каналах сообщалось о начале забастовок на многих предприятиях. В преддверии выборов стачки рассматривались членами объединенного штаба оппозиции как форма протеста на случай фальсификации итогов голосования. После того как местная ЦИК объявила о победе Александра Лукашенко с результатом 80% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская и еще трое кандидатов оспорили этот результат. В штабе оппозиции начали выражать уверенность, что несогласные трудящиеся начнут забастовки. Собеседники РБК в штабе повторяли, что сами организацией забастовок не занимаются и даже не ведут статистику, какие предприятия могут принять в них участие.

Трудовым кодексом Белоруссии проведение забастовок разрешено. Согласно статье 11, работник имеет право на защиту экономических и социальных прав и интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров, соглашений и право на забастовку, а также право на участие в собраниях. В последние годы о забастовках в Белоруссии не сообщалось. Премьер-министр республики Роман Головченко в среду заявил, что никаких стачек и забастовок в стране нет. «Ситуация в промышленном комплексе абсолютно спокойная, все предприятия работают в штатном режиме, как бы кому-то ни хотелось преподнести по-иному», — заявил назначенный весной глава правительства.

РБК опросил работников нескольких предприятий, о забастовках на которых сообщалось. Большинство из них не подтвердили остановку производства, но рассказали о митингах или встречах рабочих с руководством.